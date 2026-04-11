Set-Sonderbehandlung? So arbeitet Shah Rukh Khan mit Tochter

Shah Rukh Khan (60) zeigt sich am Set seines kommenden Films "King" als ungewöhnlich professioneller Vater. Der Bollywood-Star dreht aktuell an der Seite seiner Tochter Suhana Khan (25), die in dem Action-Thriller ihr Kinodebüt gibt. Wie Kollege Saurabh Shukla nun in einem Interview mit dem Moderator Siddharth Kannan verriet, behandelt Shah Rukh seine Tochter während der Dreharbeiten strikt wie eine gleichberechtigte Kollegin. "Am Set war er wie ein Kollege mit Suhana. Er hat geprobt und Dinge vorgeschlagen, wie es jeder andere Co-Star auch tun würde", erklärte Saurabh laut Hindustan Times. Der Schauspieler, der bereits 1999 mit Shah Rukh bei "Badshah" zusammengearbeitet hatte, zeigte sich beeindruckt von der Balance, die der 60-Jährige zwischen väterlicher Fürsorge und beruflicher Distanz findet.

Saurabh lobte Shah Rukhs Erziehungsstil als "sehr weise" und betonte, dass der Superstar seinen Kindern ausreichend Freiheit gewähre, damit sie ihre eigene Stimme entwickeln können. "Er ist nicht besitzergreifend oder übermäßig beschützend. Natürlich wird ein Vater beschützend sein, aber er ist wunderbar", so der Schauspieler weiter. Neben der väterlichen Seite hob Saurabh auch Shah Rukhs Geschäftssinn hervor und würdigte dessen Fähigkeit, ein regelrechtes Imperium aufzubauen. Die starke Unterstützung seiner Familie sei dabei ein wichtiger Faktor gewesen.

In "King" übernimmt Shah Rukh die Rolle eines Profikillers, der durch düstere Settings agiert. Der Film, der von Red Chillies Entertainment und Marflix Pictures produziert wird, soll am 24. Dezember 2026 in die Kinos kommen. Neben dem Vater-Tochter-Gespann sind auch Deepika Padukone (40), Abhishek Bachchan (50), Arshad Warsi und Jaideep Ahlawat in dem Actionthriller zu sehen. Für Suhana bedeutet "King" den ersten großen Kinoauftritt, nachdem sie 2024 bereits in dem Netflix-Film "The Archies" ihr Schauspieldebüt gefeiert hatte. Regisseur Siddharth Anand, der bereits bei "Pathaan" mit Shah Rukh zusammenarbeitete, zeichnet auch für dieses Projekt verantwortlich.

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Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri, Tochter Suhana und seinen Söhnen Aryan und AbRam

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Getty Images Suhana Khan, Aryan Khan, AbRam Khan, Gauri Khan und Shah Rukh Khan bei der Premiere von "The Ba***ds of Bollywood", September 2025

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Getty Images Shah Rukh Khan und Deepika Padukone, Januar 2023