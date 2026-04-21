Trotz Babybauch: Deepika Padukone dreht weiter Actionfilme

Deepika Padukone (40) lässt sich durch ihre zweite Schwangerschaft nicht von ihrer Arbeit abbringen. Die indische Schauspielerin dreht derzeit für den Action-Film "Raaka" – und das offenbar mit vollem Einsatz. Laut einem Insider, den die Hindustan Times zitiert, absolviert die Bollywood-Ikone trotz der Schwangerschaft intensive Action-Szenen für das Projekt. "Deepika Padukone dreht während ihrer Schwangerschaft intensive Action-Sequenzen für Raaka", heißt es aus dem Umfeld der Produktion. Gleichzeitig würden alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

"Raaka" ist ein pan-indisches Action-Abenteuer unter der Regie von Atlee, in dem auch Allu Arjun zu sehen sein wird. Titel und erster Look des Films wurden erst vor Kurzem enthüllt. Neben "Raaka" steht für Deepika auch noch die Fertigstellung von "King" an, dem neuen Film mit Bollywood-Superstar Shah Rukh Khan (60). Wie es aus dem Produktionsumfeld heißt, plant sie, beide Projekte trotz der Schwangerschaft durchzuziehen: "Sie wird die Dreharbeiten für den Film während der gesamten Schwangerschaft fortsetzen."

Die freudige Nachricht, dass Deepika und ihr Ehemann Ranveer Singh (40) ihr zweites Kind erwarten, hatten die beiden vor Kurzem auf Instagram geteilt. Zu sehen war dabei ihre Tochter Dua, die einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hält. Der rührende Post löste eine Welle der Begeisterung aus – Glückwünsche von Fans sowie von Kollegen wie Priyanka Chopra (43), Parineeti Chopra und Samantha Ruth Prabhu ließen nicht lange auf sich warten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Deepika Padukone beim Promotion-Event zu "Kalki 2898 AD" in Mumbai, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ranveer Singh und Deepika Padukone, September 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Deepika Padukone und Shah Rukh Khan, August 2014