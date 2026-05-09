Padma Lakshmi: Dating als Alleinerziehende ist "riskant"

Als alleinerziehende Mutter, erfolgreiche Köchin und TV-Persönlichkeit hat Padma Lakshmi (55) gerade alle Hände voll zu tun – und für die Liebe bleibt da kaum Zeit. Gegenüber Us Weekly sprach die 55-Jährige offen über die Herausforderungen, die das Dating in ihrer aktuellen Lebenssituation mit sich bringt. "Es ist wirklich schwierig, gleichzeitig alleinerziehende Mutter zu sein, das Glück einer erfüllten Karriere zu haben und dazu noch zu daten", erklärte sie dem Magazin. Dabei sei sie mit zunehmendem Alter deutlich vorsichtiger geworden: "Dating in meinem Alter ist riskant." Padma gab sogar zu, sie überlege, potenzielle Partner einem Hintergrundcheck zu unterziehen. "Ich weiß nicht – lasse ich diese Person in mein Haus? Soll ich einen Hintergrundcheck verlangen? Das klingt vielleicht unhöflich, aber ich bin sehr risikoscheu, es ist schwierig."

Derzeit beschreibt sich Padma klar als Singlelady und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Ich belasse es dabei." Statt auf Partnersuche zu gehen, konzentriert sie sich auf ihre Tochter Krishna, ihre Mutter sowie ihre Karriere. Besonders am Herzen liegt ihr aktuell die Kochshow "America's Culinary Cup", die sie als Host und Executive Producer begleitet und die sie als ihr "zweites Baby" bezeichnet. Das Format, das ganz auf die Fähigkeiten der Köche ohne Tricks oder Gimmicks setzt, habe sich zur Nummer-eins-Kochshow im amerikanischen Fernsehen entwickelt, worauf sie sehr stolz sei. Ganz ausgeschlossen ist die Liebe für Padma aber nicht: "Ich denke, wenn es die richtige Zeit und die richtige Person ist, wird es einfach passieren", so die Köchin.

Padma hat mit ihrem Ex Adam Dell eine gemeinsame Tochter: die 16-jährige Krishna, die im Februar Geburtstag feierte und die Padma mit liebevollen Mama-Tochter-Momenten in den sozialen Medien regelmäßig in den Mittelpunkt stellt. Die beiden ehemaligen Partner waren zwischen 2009 und 2012 sowie erneut ab 2017 zusammen, bis sie sich 2021 endgültig trennten. Davor war Padma mit dem Schriftsteller Salman Rushdie verheiratet, von dem sie sich 2007 scheiden ließ. Zuletzt hatten Gerüchte über eine Romanze mit "Top Chef"-Bekanntschaft Melissa King die Runde gemacht – letztendlich hat sich aber herausgestellt, dass die beiden lediglich enge Freundinnen sind.

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Getty Images Padma Lakshmi, 2025

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Instagram / padmalakshmi Padma Lakshmi und ihre Tochter Krishna, Oktober 2025

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Instagram / padmalakshmi Padma Lakshmi mit ihrer Tochter Krishna