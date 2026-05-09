Nora Lob erinnert sich an ihren ersten Ballermann-Auftritt

Ihr erster Auftritt auf einer der bekanntesten Bühnen Mallorcas war alles andere als ein Traumstart: Nora Lob (37) erinnert sich in einem Interview mit BestFans daran, wie sie beim großen Opening im Megapark vor lauter Nervosität zitterte. "Mein erstes Mal war im Megapark, direkt beim großen Opening. Das ist die Bühne, auf der Legenden wie Mickie Krause, Pietro Lombardi, Ikke Hüftgold oder Lorenz Büffel auftreten. Mit solchen Profis als Anfängerin die Bühne zu teilen, das war krasser Druck. Ich habe gezittert, war komplett neben der Spur und fand meinen ersten Auftritt ehrlich gesagt selbst nicht gut. Ich kannte das Ballermann-Publikum ja noch gar nicht", gibt die Sängerin offen zu. Trotzdem ließ sie sich davon nicht aufhalten und blieb der Bühne treu – und dem Ballermann sowieso.

Dabei war der Weg auf diese große Bühne für Nora alles andere als vorgezeichnet. Vor ihrem Ballermann-Durchbruch arbeitete sie als Moderatorin und Tänzerin, war in verschiedenen Medienprojekten unterwegs und stand eher im Hintergrund der Musikbranche – unter anderem als Backgroundtänzerin für andere Sänger. Singen war lange nur ein heimlicher Traum, den sie sich selbst nicht zutraute, weil sie so viele starke Stimmen aus nächster Nähe kannte. Erst als ein Produzententeam sie gezielt ansprach und ihr vorschlug, einen Song aufzunehmen, wagte sie den Schritt ans Mikrofon. Mit ihrem zweideutig-witzigen Debüttrack "Heute wird geschluckt" traf sie den Nerv der Partyszene, es folgte ein weiterer Song, dann die Einladung in den Megapark. Nora zog nach Mallorca, arbeitete dort rund anderthalb Saisons als Social-Media-Gesicht und als Künstlerin auf der Bühne und feilte parallel mit Gesangsstunden und Vocal Coaches immer weiter an ihrer Stimme. Was einen echten Ballermann-Hit ausmacht, lässt sich für sie trotzdem nicht planen – am Ende entscheide immer das Publikum.

Vor ihrem Aufstieg zur Partyschlager-Sängerin nahm die gebürtige Leipzigerin bei Der Bachelor teil und versuchte ihr Glück bei Niko Griesert (35). Den Mut, selbst auf der Bühne zu singen, fehlte ihr lange – obwohl sie insgeheim davon träumte. Heute fasziniert sie am Ballermann: "Ich habe mich sofort in Mallorca verliebt. Die Freiheit, die man hier genießen darf, der Lifestyle, wie die Leute leben, das ist einzigartig. Die Menschen kommen hierher, um den gesellschaftlichen Druck und alle Konventionen abzulegen. Hier geht es nur um Party, ums Feiern und um eine geile Zeit miteinander. Das war für mich anfangs neu, aber ich liebe es."

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