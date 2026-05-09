The Neighbourhoods "Sweater Weather"-Song geht wieder viral

Dreizehn Jahre nach seiner Veröffentlichung erlebt der Song "Sweater Weather" der Rockband The Neighbourhood ein spektakuläres Revival auf TikTok. Die US-amerikanische Indierock-Gruppe, die 2013 mit dem Track ihren internationalen Durchbruch feierte, ist plötzlich wieder in aller Munde – und das dank einer neuen Generation von Fans. Auch der Song "Daddy Issues" aus dem Jahr 2016 läuft laut Billboard millionenfach in unterschiedlichsten Clips auf der Plattform, von Beziehungsmomenten über Alltagsvideos bis hin zu Modeaufnahmen. Kein Wunder also, dass The Neighbourhood derzeit auf ihrer "The World Tour 2026" unterwegs sind und dabei auch in Deutschland Halt machen – ihr Konzert im Berliner Velodrom war ausverkauft.

Der TikTok-Hype schlägt sich auch in handfesten Zahlen nieder: "Sweater Weather" gewann laut Billboard innerhalb eines einzigen Monats über fünf Millionen zusätzliche Spotify-Streams hinzu. Neben der Musik trägt auch Frontsänger Jesse Rutherford (34) dazu bei, dass die Band momentan so viel Aufmerksamkeit bekommt. Der 33-Jährige begeistert seine Fans auf der Bühne tätowiert und meist oberkörperfrei – Clips davon sammeln Millionen von Likes. Viele kennen ihn außerdem als Ex-Freund von Billie Eilish (24). Die Beziehung der beiden hatte 2022 weltweit für Schlagzeilen gesorgt.

Dass die Band überhaupt noch existiert, war lange nicht selbstverständlich. 2021 zog sich The Neighbourhood nach rund zehn Jahren von der Bildfläche zurück. Intern hatte es massive Probleme gegeben: persönliche Krisen, Trennungen und die Suchtprobleme von Schlagzeuger Brandon Fried, der heute 35 Jahre alt ist, setzten der Gruppe stark zu. Doch 2025 kündigten Jesse und seine Bandkollegen ihr Comeback an – inklusive neuem Album "Ultrasound", mit dem sie nun um die ganze Welt touren.

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Getty Images The Neighbourhood

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Getty Images Jesse Rutherford, Sänger

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Getty Images Jesse Rutherford, Sänger

Comeback mit "Ultrasound": Wirkt The Neighbourhood für euch frischer denn je – oder trägt Nostalgie den Hype? Frischer denn je – starkes neues Kapitel! Mehr Nostalgie – die alten Hits tragen das Comeback. Ergebnis anzeigen