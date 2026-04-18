"Kein Girls-Girl": Gloria Schwesinger schießt gegen Sandra

Im Reality-TV-Kosmos kracht es gerade ordentlich: Gloria Schwesinger (33) teilt in einem Interview mit Promiflash heftig gegen ihre Kollegin Sandra Sicora (33) aus. Auslöser des Streits ist unter anderem der Vorwurf, Sandra habe eine Show-Teilnahme öffentlich verraten, bevor diese offiziell verkündet wurde. Doch dabei bleibt es nicht – Gloria erhebt noch weitaus schwerere Anschuldigungen gegen die Realitystar-Kollegin.

Laut Gloria habe Sandra in ihrer Story die Schwangerschaft einer anderen Person namens Melina enthüllt und damit das entsprechende Gerücht ins Rollen gebracht. "Das Ding ist einfach, Sandra ist halt einfach kein Girls-Girl. Wie kann man einer Frau diese Entscheidung abnehmen?", fragt Gloria im Promiflash-Interview. Für sie stecke dahinter eine klare Absicht: "Man weiß natürlich, dass sich Sandra hart in Max verschossen hat. Das war einfach so ein Racheding und das ist einfach super ekelhaft." Darüber hinaus habe Sandra laut Gloria einer gewissen Gaby angedroht, sie in einem Pool zu tunken – und eine weitere Freundin namens Chiara durch ihr Verhalten verletzt. "Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr", so Gloria. Das voreilige Verraten der Show-Teilnahme bezeichnet sie außerdem als unprofessionell: "Ich finde, das gehört sanktioniert."

Gloria und Sandra sind beide im Reality-TV zuhause und bewegen sich damit in derselben Branche – was Reibungspunkte offensichtlich nicht ausschließt. Beide Frauen wurden 1992 geboren und sind damit gleichaltrig. Sandra ist derzeit laut aktuellem Stand Single und hat keine Kinder. Gloria hingegen ist vor allem auch als Social-Media-Star aktiv und hat damit eine zusätzliche Plattform, um sich öffentlich zu äußern – wovon sie im Promiflash-Interview nun deutlich Gebrauch gemacht hat.

Anzeige Anzeige

Imago Gloria Schwesinger, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Imago Sandra Sicora bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt", 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Schwesinger, Realitystar