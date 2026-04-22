Nach Trennung: Sandy Meyer-Wölden hatte sich selbst verloren

Nach dem erneuten Liebes-Aus mit Alexander Müller vor wenigen Wochen übt sich Sandy Meyer-Wölden (43) nun auf Instagram in der hohen Kunst der reflektierten Selbstanalyse. Die 43-Jährige gewährt ihren Followern Einblicke in ein Seelenleben, das nach der On-off-Beziehung der letzten Jahre offenbar eine Neujustierung brauchte: Das Model gesteht, sich in letzter Zeit "selbst irgendwo auf dem Weg ein kleines Stück verloren" zu haben. Sie beschreibt das Schicksal einer Powerfrau, die im Modus des Funktionierens ihre eigene Stimme "immer leiser" werden ließ. Während andere nach einer Trennung sofort nach vorne stürmen oder sich in Rosenkriegen verzetteln, wählt Sandy damit den Weg der bewussten Einkehr – und nimmt ihre Follower gleich mit.

Heilung findet die Wahl-Amerikanerin aktuell unter der Sonne Floridas, wo sie in Sarasota nach ihrer verlorenen "Leichtigkeit" fahndet. Zwischen Traumstränden und Sonnenuntergängen zelebriert sie das "leise Zurückkommen zu sich selbst": Es sei eine "neue Form von Stärke", die sie dort kultiviert. Doch Sandy blickt nicht nur zurück. Sie transformiert den Schmerz in neue Projekte. Auf Social Media präsentiert sie sich weiterhin als umtriebige Lifestyle-Influencerin und teilt mit ihren Fans alles: von der Manifestationsanleitung – perfekt für den Moment, wenn der "Neumond im Widder" steht – bis hin zum alltagstauglichen "Honig-Hack". Gemeinsam mit Kate Hall (42), der Ehefrau von Detlef Soost (55), widmet sie sich zudem in ihrem gemeinsamen Frauenkreis Themen wie der "heiligen Weiblichkeit" und der spirituellen Selbstfindung.

Sandys Karriere begann ursprünglich auf dem Tennisplatz, doch auch im internationalen Modelbusiness fasste sie früh Fuß und erhielt erste mediale Aufmerksamkeit. Später verlagerte sie ihren Fokus stärker in die TV-Welt und wurde durch Reality- und Talkshow-Auftritte einem breiten Publikum bekannt. Auch ihr Privatleben rückte durch eine Verlobung mit Boris Becker (58) und schließlich die Ehe mit Oliver Pocher (48) in den Medienfokus, was ihre öffentliche Wahrnehmung zusätzlich prägte. Neben klassischen Modeljobs baute sie eigene Projekte im Lifestyle- und Schmuckbereich auf und positionierte sich in den vergangenen Jahren zunehmend unternehmerisch.

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Imago Beim 30. RTL-Spendenmarathon 2025 in Studio 8 der EMG Studios in Hürth: Alessandra Sandy Meyer-Wölden

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Getty Images Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden, September 2024

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model