Handys für ihre Kids? Sandy Meyer-Wölden zieht klare Grenzen

Bei der Eröffnung des ersten Nintendo-Pop-up-Stores in Deutschland hat Sandy Meyer-Wölden (43) offen über ein Thema gesprochen, das viele Eltern umtreibt: Handys und Gaming bei Jugendlichen. Die fünffache Mama machte im Gespräch mit RTL deutlich, dass es in ihrem Haushalt klare Regeln für Bildschirmzeit und Social Media gibt – und dass sie dabei oft anders entscheidet als ihr Ex-Partner Oliver Pocher (48). Sandy erklärte, sie setze auf nachvollziehbare Grenzen und viel Austausch mit ihren Kindern, statt starre Verbote auszusprechen. "Je mehr man Dinge ablehnt, je mehr man dagegen angeht, wenn man verbietet – desto extremer kommt das Echo zurück", sagte sie im Interview.

Im Gespräch über ihre Medienregeln betonte Sandy, dass das Thema durch ihren Beruf zusätzlich präsent ist: In sozialen Netzwerken begegnen ihre Kinder immer wieder Beiträgen über ihre Mutter. Deshalb sprechen sie zu Hause viel über Privatsphäre, öffentliche und private Accounts sowie das richtige Maß an Offenheit. Statt sofort den Stecker zu ziehen, setzt Sandy auf Aufklärung und Vereinbarungen, die alle verstehen. Wenn es nötig ist, greift sie aber durch und kappt schon mal das WLAN – vor allem dann, wenn Absprachen nicht eingehalten werden. Sandy berichtete zudem, dass ihre Tochter bereits erste unschöne Erfahrungen im Netz machte: "Es gibt immer Licht und Schatten – ich glaube, die Schattenseite kannte [meine Tochter] vorher noch nicht. Und seitdem sie sie kennt, ist sie auch vorsichtiger geworden."

Ganz anders sieht es offenbar bei Oliver aus. Während Sandy sich als eher strenge Mutter beschreibt, schmunzelt sie darüber, wie locker ihr Ex mit der Kindererziehung und dem Thema Handy umgeht. "Ich bin viel strenger. Also, Olli ist tiefenentspannt. Der ist wirklich tiefenentspannt – also teilweise so entspannt, dass wir da schon Welten auseinander sind", sagte sie über den Comedian. Für die Unternehmerin gehört es dazu, ihren Nachwuchs liebevoll, aber bestimmt zu bremsen: Man müsse lernen, Grenzen zu setzen, ohne den Draht zueinander zu verlieren. Darum versucht sie, stets im Gespräch zu bleiben und ihren Kindern zu vermitteln, wie sie ihren Medienkonsum selbst verantwortungsvoll gestalten können. "Wenn man viel mit ihnen kommuniziert und viel mit ihnen spricht, können die das selber ganz gut einschätzen", betonte sie. Die fünfköpfige Rasselbande wächst so mit einer Mischung aus Freiheit, Verantwortung und klaren Ansagen in der digitalen Welt auf – auch wenn Mama und Papa dabei nicht immer einer Meinung sind.

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model

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Instagram / sandymeyerwoelden Sandy Meyer-Wölden in Miami, Oktober 2024

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Imago Oliver Pocher auf dem roten Teppich beim 50. Deutschen Filmball 2026

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