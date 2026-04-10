Erneut: Alessandra Meyer-Wölden hat sich von Freund getrennt

Sandy Meyer-Wölden (43) und ihr Freund Alexander Müller haben ihre Beziehung erneut beendet. Wie Bild berichtet, hat die 43-jährige Moderatorin und Unternehmerin vor einigen Wochen diesmal selbst den Schlussstrich gezogen. Das Management von Sandy bestätigte das Ende der Beziehung auf Anfrage des Blattes. Damit geht das zweite Kapitel ihrer Liebesgeschichte mit dem 41-jährigen Unternehmer endgültig zu Ende.

Es war von Anfang an keine einfache Beziehung: Beide brachten Kinder mit – Sandy fünf, Alexander drei. 2024 machten die beiden ihre Liebe öffentlich, trennten sich jedoch bereits nach fünf Monaten wieder. Damals soll er den ersten Schlussstrich gezogen haben. Das anschließende Liebescomeback führte das Paar unter anderem gemeinsam zum 75. Geburtstag von TV-Moderator Thomas Gottschalk (75) auf Sylt und zum Oktoberfest. Doch auch dieses Kapitel ist nun Geschichte. Aus Sandys Freundeskreis erfuhr Bild, sie gehe die Trennung "stark und fokussiert" an und habe klare Pläne für ihre Karriere. Ihre Energie wolle sie künftig in Projekte und Zukunftsideen investieren.

Auf Instagram gab sich die Yoga- und Meditationsexpertin zuletzt gut gelaunt und sportlich. Vergangenen Sommer hatte Sandy noch romantische Momente mit Alexander in einem Video-Rückblick mit ihren Fans geteilt und schwärmerisch von "einem Sommer voller Magie" geschrieben. Hinter der gebürtigen Münchnerin liegen insgesamt zwei Ehen: Sie war von 2010 bis 2013 mit Oliver Pocher (48) verheiratet, und dann von 2014 bis 2022 mit einem US-amerikanischen Unternehmer.

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Getty Images Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden, September 2024

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Imago Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden auf dem Münchner Oktoberfest 2025

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Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Moderatorin

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