Bianca Censori kehrt mit gewagtem Look zurück

Bianca Censori (31) zeigt sich wieder in ihrem gewohnt freizügigen Look. Die 31-jährige Designerin und Ehefrau von Rapper Kanye West (48) veröffentlichte am Wochenende ein neues Foto in ihren Instagram-Stories – und darin zog sie in einem knappen schwarzen Body und engen grauen Leggings alle Blicke auf sich. Dazu kombinierte sie beige High Heels und ihre dunklen Haare trug sie offen und in sanften Wellen über die Schultern. Der Post erschien nur wenige Tage, nachdem Kim Kardashian (45) bei der Met Gala 2026 für Diskussionen gesorgt hatte – denn viele Fans warfen ihr vor, mit ihrem Look gezielt Biancas Stil zu kopieren.

Kim Kardashian war bei dem großen Modeevent in einem skulpturalen, orangefarbenen Metallic-Body des britischen Künstlers Allen Jones und des Unternehmens Whitaker Malem aufgetreten – komplett mit einem aufwendig geformten Brustpanzer aus Leder. Viele Beobachter sahen in dem futuristischen Fembot-Outfit eine klare Anlehnung an Biancas körperbetonten, avantgardistischen Stil. Für Kim ist es nicht das erste Mal, dass solche Vergleiche gezogen werden: Schon frühere Looks der Unternehmerin – darunter ein weißer Body mit Strumpfhose sowie ein ähnlicher Kurzhaarschnitt – hatten in den sozialen Medien Diskussionen um eine mögliche Kopie von Biancas Signature-Style ausgelöst.

Dabei hatte sich Bianca in den vergangenen Wochen eigentlich etwas bedeckter gezeigt. Zuletzt trat sie als Gastkritikerin an der Graduate School of Architecture, Planning and Preservation der Columbia University in New York auf – in einem strukturierten schwarzen Jacket, einem knielangen Rock und schwarzen Lederstiefeln, eine selten gesehene, zurückhaltende Seite der Designerin. Bianca, die sowohl einen Bachelor- als auch einen Masterabschluss in Architektur von der University of Melbourne besitzt, hatte in den vergangenen Wochen außerdem Stieftochter North West (12) bei ihrer Albumreleaseparty unterstützt und ihren Mann bei einem Gerichtstermin in Los Angeles begleitet. Gerüchte, dass Kanye ihr vorschreibt, was sie trägt, wies sie gegenüber dem Magazin Vanity Fair entschieden zurück: "Ich würde nichts tun, was ich nicht tun möchte", erklärte sie und ergänzte: "Mein Mann und ich arbeiten gemeinsam an meinen Outfits. Es war eine Zusammenarbeit – ich wurde nie zu etwas aufgefordert."

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Getty Images Bianca Censori bei der Marni Fall/Winter 2024 Show während der Milan Fashion Week

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https://www.instagram.com/stories/biancacensori/ Bianca Censori im gewagten Outfit bei Instagram

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Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2026