Zu zweit: Anastasiya Avilovas Hochzeit kostet 30.000 Euro

Anastasiya Avilova (37) und ihr Verlobter Patrick Herbach planen ihre ganz persönliche Traumhochzeit – und die soll es in sich haben. Im Promiflash-Interview am Rande des Bild-Renntags plauderten die beiden über ihre Heiratspläne und auch über die Kosten, die dabei anfallen werden. 30.000 Euro wollen die beiden für ihre Hochzeit ausgeben. Für Anastasiya klingt das sogar nach einem Schnäppchen: "Also eigentlich ist unsere Hochzeit relativ günstig – so 30.000 Euro", meint die Reality-TV-Bekanntheit. Dass der Betrag überschaubar bleibt, hat einen guten Grund: Das Paar will ohne Gäste heiraten.

"Die ist nur so günstig, weil wir das nur zu zweit machen. Komplett nur wir. Wir laden einfach gar keinen ein", erklärt der Boxer gegenüber Promiflash – und muss beim Kommentar seiner Verlobten über die "günstigen" Kosten schmunzeln. Das Geld fließt vor allem in Flugtickets, denn die beiden träumen von einer Hochzeit auf einer Insel mit einer Highclass-Zeremonie. Familie und Freunde sollen trotzdem nicht leer ausgehen: "Wir laden unsere Liebsten zu einer After-Wedding-Party ein. Und die wird es in sich haben", versprach Patrick.

Auch abseits der Hochzeitspläne ging es bei Anastasiya und Patrick zuletzt ums Eingemachte. Auf dem Bild-Renntag verriet die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im Promiflash-Interview außerdem, dass die beiden den nächsten Schritt gehen wollen: Sie ziehen zusammen in eine neue Wohnung. "Wir ziehen jetzt erst zusammen. Bisher haben wir nur in Patricks kleiner Wohnung gehockt. Jetzt bekommen wir unsere richtige Wohnung." Ihre Beziehung hatte in der Vergangenheit auch schon einen handfesten Streit überstanden – davon ist beim Paar heute offenbar nichts mehr zu spüren.

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Imago Anastasiya Avilova beim Bild-Renntag 2026

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Imago Patrick Herbach und Anastasiya Avilova beim Bild-Renntag 2026

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Imago Anastasiya Avilova und Patrick Herbach beim Bild-Renntag 2026

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