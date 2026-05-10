Ne-Yo verlor wohl wegen polyamorer Beziehung mehrere Jobs

Ne-Yo (46) hat sich öffentlich zu seinem polyamoren Liebesleben bekannt – und macht nun deutlich, dass ihm das offenbar beruflich schadet. Im Podcast "Sorry We're Cyrus" mit Tish Cyrus (58) und Brandi Cyrus (38) sprach der R&B-Sänger jetzt offen darüber, dass er wegen seiner Beziehungsform Deals verloren haben soll. "Es gibt Leute, die verärgert sind", sagte er. "Es gibt Deals, die ich verpasst habe, weil sie sagen: 'Wir wissen nicht, ob wir die ganze Polyamorie-Sache unterstützen können.'" Der dreifache Grammy-Gewinner zeigte sich dabei unverständig gegenüber solchen Reaktionen: "Es ist fast so, als könnte man ein toller Mensch sein, dem Fans und Kollegen gegenüber Respekt und Wertschätzung zeigen – aber in dem Moment, in dem man etwas tut, mit dem sie nicht einverstanden sind, ist man gecancelt."

Im Gespräch mit Tish und Brandi schilderte der Musiker außerdem, wie sein Alltag konkret aussieht: Er lebt gemeinsam mit seinen drei Partnerinnen Arielle Hill, Cristina und Moneii sowie deren Kindern unter einem Dach. "Wir sind eine Familie. Wir lieben einander, und das ist eine wunderschöne Sache", betonte er. Die drei Beziehungen würden seit rund drei Jahren bestehen. Wer an seinem Liebesmodell Anstoß nimmt, dem entgegnete er: "Die Leute sagen den dümmsten Kram, zum Beispiel: 'Das ist erniedrigend.' Erniedrigend für wen? Ich lüge niemanden an. Alle sind aus freiem Willen hier."

Die Entscheidung für ein polyamores Leben traf Ne-Yo nach eigenen Angaben im Anschluss an seine Scheidung von seiner Ex-Frau Crystal Renay. Damals habe er sich geschworen, nie wieder zu lügen – auch dann nicht, wenn die Wahrheit unbequem ist. Statt heimlich mehrere Frauen zu daten, habe er seine Partnerinnen offen über sein Liebesleben informiert und ihnen die freie Wahl gelassen, ob sie Teil dieser Beziehungskonstellation sein möchten. "Du musst sie entscheiden lassen, ob sie damit einverstanden sind. Und wenn ja, kann es harmonisch sein. Wenn nicht, musst du gehen", erklärte er im Podcast.

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Getty Images Ne-Yo, Sänger

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Getty Images Ne-Yo, Musiker

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Getty Images Ne-Yo im Oktober 2021