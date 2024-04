Prinz Edward trägt erstmals das Geschenk von König Charles!

Zum 60. Geburtstag erhielt Prinz Edward ein besonderes Geschenk von seinem älteren Bruder. König Charles (75) berief das jüngste der vier Geschwister in den schottischen Ritterorden "Order of the Thistle". Nun zeigen Fotos, die Hello! vorliegen, wie der Herzog von Edinburgh die dazugehörigen Insignien zum ersten Mal trägt. Bei einer Schiffstaufe in Leith präsentiert der Adelige den imposanten Ordensstern auf seiner Militäruniform. Er besteht aus einer silbernen Raute und einem Kreuz, in dessen Mitte ein goldener Kreis thront. Darauf sieht man die Distel, nach der der Orden benannt ist. Edward scheint bei der Veranstaltung ganz in seinem Element zu sein und strahlt stolz.

Der Vater von Lady Louise Windsor (20) und James Viscount Severn (16) ist mit dem Ursprungsland des Ordens sehr verbunden. Zu seinem 59. Geburtstag ernannte König Charles ihn zum Herzog der schottischen Hauptstadt Edinburgh. Außerdem studiert seine Tochter momentan in Schottland. Sie besucht die Eliteuniversität St. Andrews, wo schon Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) ihre Abschlüsse gemacht haben. Anders als ihr Cousin, der Geografie studierte, bildet sich die passionierte Reiterin im Studienfach Englisch weiter.

Neben dem prestigereichen Geschenk seines Bruders kann sich Prinz Edward (60) über eine weitere Ehrung freuen. Am Gedenktag der Schottischen Garde wurde auf dem offiziellen Instagram-Profil der Royal Family verkündet: "In seinem 50. Jahr als Oberst wird der Herzog von Kent die Regimentsführung an den Herzog von Edinburgh übergeben." Damit beendet der 88-jährige Cousin von Queen Elizabeth II. (✝96) seine militärische Karriere. Edward wird somit eine weitere Aufgabe als Mitglied des britischen Königshauses übernehmen.

Getty Images Prinz Edward, Lady Louise Windsor, Herzogin Sophie und James Viscount Severn

Getty Images Prinz Edward, Royal

