So geht TV-Auswanderin Caro Robens mit Zweifel und Kritik um

Caro Robens ist seit Jahren ein bekanntes Gesicht im deutschen Reality-TV. Die Auswanderin, die gemeinsam mit ihrem Mann Andreas Robens auf Mallorca lebt und dort Fitnessstudios betreibt, wird regelmäßig von der VOX-Sendung Goodbye Deutschland begleitet. Im Gespräch mit Promiflash hat sie nun offen darüber gesprochen, wie sie mit Zweifeln an sich selbst umgeht – und was sie von Kritik aus dem Netz hält. Auf die Frage, ob es Phasen gab, in denen sie an sich gezweifelt habe, antwortete sie ehrlich: "Ich bin leider nicht immer diszipliniert. Und natürlich gibt es immer wieder Zweifel. Aber ich glaube, es würde auch nicht gut, wenn man nicht zweifeln würde. Es geht immer noch besser, und dafür muss man hart arbeiten. Aber von nichts kommt nichts."

Ähnlich pragmatisch geht Caro mit Kritik um – aber nur unter bestimmten Bedingungen. Gegenüber Promiflash erklärte sie: "Es kommt immer darauf an, von wem die Kritik kommt. Kommt sie von Menschen, die ich schätze und deren Meinung mir wichtig ist, dann nehme ich sie an oder überdenke sie wenigstens gut." Anders sieht es bei anonymen Kommentaren im Netz aus. "Kommt sie von irgendwelchen Internettrollen oder von Menschen allgemein, die ich nicht kenne, ist mir Kritik vollkommen egal, und sie kommt zu einem Ohr rein und zum anderen raus. Sie interessiert mich also absolut gar nicht und es wird sich davon auch gar nichts angenommen", so die Bodybuilderin.

Caro lebt seit 2003 auf Mallorca – damals zog sie von Wuppertal auf die Baleareninsel und arbeitete zunächst als Kellnerin am Ballermann. Inzwischen hat sie sich dort mit ihrem Mann Andreas ein Leben aufgebaut, das sich um Fitness und Bodybuilding dreht. Ihr gemeinsames "Iron Gym" läuft nach eigenen Angaben so gut wie nie zuvor – trotz direkter Konkurrenz durch ein neues Fitnessstudio in unmittelbarer Nähe.

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