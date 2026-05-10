Darum kommt neue "Die Bachelors"-Staffel so spät im Free-TV

RTL lässt sich mit der Ausstrahlung der neuen Staffel von Die Bachelors im Free-TV bewusst Zeit: Während die neuen Folgen mit Sebastian Paul und Tim Reitz bereits seit Kurzem bei RTL+ verfügbar sind, zeigt RTL die erste Episode im linearen Programm erst rund fünf Wochen später. Unterhaltungschef Markus Küttner erklärte im Gespräch mit dem Magazin Kukksi, warum der Sender diesen ungewöhnlich langen Vorlauf wählt.

Im Interview machte Markus deutlich, dass hinter der Verzögerung eine klare Strategie steckt. Gerade die jüngeren Zuschauer, auf die Formate wie "Die Bachelors" besonders zielen, würden die Show überwiegend im Netz einschalten. Laut dem Unterhaltungschef lag der Anteil der Nutzung im Streaming zuletzt bei rund zwei Dritteln. Deshalb solle RTL+ ganz bewusst zuerst von der Neugier auf die Dates, Rosen und Dramen profitieren. Das klassische TV-Programm bleibt für ihn dennoch wichtig: "Das lineare TV bleibt ein wichtiger Schaufenster-Moment. So holen wir beide Welten bestmöglich ab", erläuterte er. Wer lieber gemütlich zur festen Sendezeit auf dem Sofa einschaltet, kommt also weiterhin auf seine Kosten – nur eben mit etwas Verspätung.

Dass die Marke rund um das Rosen-Universum für RTL eine große Bedeutung hat, zeigt auch der nächste Schritt: Mit "Der Bachelor – Pauls zweite Chance" kehrt Publikumsliebling Paul Janke als Rosenkavalier zurück, um noch einmal auf die Suche nach der großen Liebe zu gehen. Markus betonte, wie sehr er sich persönlich auf dieses Projekt freut. Parallel dazu tüftelt RTL weiter an frischen Ideen innerhalb der Bachelor-Welt: In der aktuellen Staffel mischt etwa eine enge Vertraute von Bachelor Tim undercover in der Villa mit und sorgt im Kreis der Frauen für zusätzliche Spannung.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz, Januar 2026

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Imago Paul Janke bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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