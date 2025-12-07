Auftritt ohne Verlobungsring: Andrea Kiewel klärt Drama auf

Überraschung im RTL-Jahresrückblick: Andrea Kiewel (60) stand in der Sendung "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" plötzlich ohne ihren Verlobungsring im Studio – ausgerechnet jenes Schmuckstück, das die Moderatorin im Sommer im ZDF-Fernsehgarten noch stolz in die Kamera gehalten hatte. Auf die erstaunte Nachfrage von Gastgeber Steffen Hallaschka (53) erklärte die Entertainerin, was passiert war: "Vor einer Woche saß ich im Auto am Lenkrad, gucke auf den Ring – und da fehlte ein Stein", berichtete Andrea und verriet direkt noch mehr pikante Details.

Das Schmuckstück, das normalerweise mit zwei Turmalinen besetzt ist, liegt nun beim Juwelier zur Reparatur, wie sie erklärte. Pro Edelstein fallen laut Andrea Kosten von 600 Euro an – für Fans der Moderatorin ein ungewohnt offenes Statement zu ihren Finanzen. Doch für die 60-Jährige steht der ideelle Wert des Rings ohnehin über allem: "Die Liebe ist unbezahlbar", erklärte Andrea im Gespräch. Bereits in wenigen Tagen soll der reparierte Ring wieder ihren Finger schmücken – sehr zur Erleichterung von Steffen, der die sorgenvollen Gedanken vieler Fans aussprach: Er habe schon befürchtet, die Verlobung sei geplatzt.

Die Moderatorin nahm Stefans humorvollen Seitenhieb locker: "So leicht wird er mich nicht los", kommentierte sie die Situation schlagfertig. Fans schätzen Andrea für ihre offene und humorvolle Art, die sie immer wieder unter Beweis stellt – sei es bei persönlichen Anekdoten wie dieser oder durch andere Einblicke in ihr Leben. Zuletzt hatte sie ihre Fans in Aufruhr versetzt, als sie stolz verkündete, zehn Kilo abgenommen zu haben, und Tipps zu ihren Abnehmerfolgen teilte. Besonders brisant: Bereits 2007 wurde Andrea laut Spiegel einmal vorgeworfen, im ZDF bezahlte Schleichwerbung für Weight Watchers gemacht zu haben.

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"

Getty Images Steffen Hallaschka, Dezember 2023

IMAGO / STAR-MEDIA Andrea Kiewel, Moderatorin