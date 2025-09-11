Frederick Lau schwärmt vom Alltag als dreifacher Papa

Schauspieler Frederick Lau (36) hat nun ganz offen über sein Privatleben geplaudert. In einem Interview mit BUNTE.de schwärmte er davon, dass er mit seiner Frau Annika (46) seit fast zwölf Jahren glücklich ist. Die beiden teilen ihr Leben mit drei quirligen Kindern, was Frederick als das "Beste überhaupt" beschrieb. "Klar, mit drei Kids ist's oft wild, aber ich genieße es total", erzählte er. Ein sauberer Haushalt sei ein kleiner, aber nicht zu unterschätzender Schlüssel zu ihrem harmonischen Zusammenleben.

Frederick und Annika haben ihr Rezept für ein beständiges Liebesglück gefunden: Neugier und individuelle Freiräume. "Wenn jeder eigene Erlebnisse mitbringt, verliebt man sich immer wieder neu", erklärte der Schauspieler. In ihrem Familienalltag voller Lachen und kleiner Abenteuer wollen sie ihren Kindern genügend Freiraum lassen, um selbst zu entdecken, ob sie ins Film- oder Schauspielgeschäft einsteigen möchten. "Sie finden's cool, was ich mache. Ob sie selbst mal in die Richtung gehen, bleibt ganz ihnen überlassen", so Frederick.

Neben seiner Rolle als hingebungsvoller Vater ist Frederick auch beruflich stark eingebunden. Er arbeitet momentan an verschiedenen Filmprojekten, konnte aber aus Geheimhaltungsgründen noch nicht alle Details preisgeben. So befinden sich eine Fortsetzung eines Kinofilms und der Dreh zu einem Prequel von "Dinner for One" in der Pipeline. Bald wird er außerdem in der Serie "Call My Agent" auf Disney+ zu sehen sein, wo er neben Stars wie Iris Berben (75) und Moritz Bleibtreu (54) spielen wird.

