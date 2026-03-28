Ryan Gosling verpasste Tom Cruises spektakulären Stunt

Ryan Gosling (45) hat am Set von Star Wars einen spektakulären Moment verpasst, der sich genau an seinem freien Tag abspielte. Wie der Schauspieler jetzt im Podcast "Happy Sad Confused" von Josh Horowitz erzählte, landete Tom Cruise (63) unangemeldet mit seinem Hubschrauber mitten auf dem Filmset – ausgerechnet an dem einzigen Tag, an dem Ryan nicht anwesend war. "Ich war nicht da! Es ist der eine Tag, an dem ich nicht da bin", erklärte der Star sichtlich enttäuscht. Regisseur Shawn Levy (57) schickte ihm ein Foto von sich selbst, Tom und Co-Star Flynn Gray, die im Schlamm standen, woraufhin Ryan nur ungläubig reagieren konnte.

Der dreifach für den Oscar nominierte Schauspieler schilderte den außergewöhnlichen Vorfall weiter: Das Team sei gerade am Drehen gewesen, als sie plötzlich ein Hubschraubergeräusch hörten und die Aufnahmen unterbrechen mussten. Es stellte sich heraus, dass Tom am Steuer saß, der mitten auf dem Set landete. "Er nimmt sich eine Kamera und fängt einfach an, die Actionszene zu filmen", berichtete Ryan. Der Mission: Impossible-Star watete dabei sogar in einen schlammigen Teich, um die Lichtschwert-Kampfszene aufzunehmen. "Es war ein unglaublicher Moment, und ich weiß nicht, warum er auf den einen Tag gewartet hat, an dem ich nicht da war", fügte Ryan mit einem warnenden Blick in die Kamera hinzu.

Regisseur Shawn Levy hatte bereits im November gegenüber der New York Times über den spontanen Besuch gesprochen. Damals hatte er Tom im Scherz vorgeschlagen, die Kamera bei der Drehszene zu bedienen – woraufhin der stets engagierte Actionstar die Herausforderung sofort annahm. "Wenn ihr den Film seht, werdet ihr wissen, dass ein Teil davon von Tom gefilmt wurde. Ich meine, wie cool ist das?", erklärte der Filmemacher. "Star Wars: Starfighter" spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von "Star Wars: Episode IX - Der Aufstieg Skywalkers" und kommt am 28. Mai 2027 in die Kinos. Neben Ryan sind unter anderem Matt Smith (43), Mia Goth (32), Aaron Pierre und Amy Adams (51) in dem Film zu sehen.

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Imago Ryan Gosling bei der New-York-Premiere von "Project Hail Mary", März 2026

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Getty Images Tom Cruise bei der Weltpremiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning" in London, Mai 2025

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Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler