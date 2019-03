Für Tom Gerhardt (61) haben die Hochzeitsglocken geläutet: Der Kult-Schauspieler hat seiner Freundin klammheimlich das Jawort gegeben. Seit rund zwölf Jahren sind der "Hausmeister Krause"-Star und seine frisch angetraute Ehefrau Nadja da Silva schon ein Paar – mit kurzzeitiger Unterbrechung. Die beiden haben einen gemeinsamen achtjährigen Sohn. Jetzt besiegelten Tom und Nadja ihre Liebe – und verkündeten ihr Hochzeitsglück mit einem lustigen Schnappschuss im Netz.

Auch am wohl schönsten Tag ihres Lebens konnte sich Komik-Urgestein Tom einen Scherz nicht verkneifen. Der 61-Jährige teilte auf Instagram ein Foto, das ihn und seine Braut im feinen Wedding-Zwirn zeigt. Darauf liegt Tom am Boden, scheint vor Nadja flüchten zu wollen, die ihn mit breitem Grinsen im Gesicht am Bein festhält. Zu seinem spaßigen Fluchtversuch schrieb das TV-Gesicht: "Heimlich in Kölle geheiratet … das war vor dem Weg zum Standesamt …" Für Tom ist es bereits die dritte Ehe, auch seine 16 Jahre jüngere Gattin war schon einmal mit Trauschein liiert.

Geht es für die "Ballermann 6"-Ikone nun für die Flitterwochen passenderweise nach Mallorca? Nicht ganz, wie Tom gegenüber Express verriet: Der Kölner und die gebürtige Brasilianerin wollen die Seele auf der kanarischen Urlaubsinsel Fuerteventura baumeln lassen.

Getty Images Nadja da Silva und Tom Gerhardt, Oktober 2012

Getty Images Tom Gerhardt, Schauspieler

Getty Images Nadja da Silva und Tom Gerhardt, September 2009

