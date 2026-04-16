Lukas Podolski gratuliert Sohn mit süßer Erinnerung zum 18.

Für Lukas Podolski (40) ist der 14. April 2026 ein ganz besonderer Tag: Sein Sohn Louis (18) Gabriel wurde gestern 18 Jahre alt. Anlässlich dessen gratulierte der Fußballprofi seinem Sohn auf Instagram zur Volljährigkeit – und ließ seine Follower dabei mit einer Reihe herzerwärmender Erinnerungsfotos an den 18 gemeinsamen Jahren teilhaben. Die Bilder zeigen Louis unter anderem noch als Baby mit einem Fußball in der Hand sowie als Kleinkind auf den Schultern seines Vaters.

Besonders rührend: Auf einem Foto stehen Vater und Sohn beide im 1.FC-Köln-Podolski-Trikot vor der jubelnden Menge. Lukas feierte damals seinen Abschied und nahm den Anblick nach dem Spiel noch einige Zeit in sich auf. Sein Sohnemann stand ihm in diesem Moment unterstützend zur Seite. In einigen Jahren wird womöglich auch Louis so ein Jubel zuteil, denn er ist mittlerweile in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Der 18-Jährige spielt seit Juli des vergangenen Jahres, ebenso wie Papa, beim polnischen Fußballklub Górnik Zabrze. "Alles Gute zum 18. Geburtstag, mein Sohn! Unglaublich, du bist schon 18. Ich bin so stolz auf dich und darauf, wie du deinen eigenen Weg gehst. Ich werde immer hinter dir stehen, egal was passiert! Genieß deinen Tag! Ich hab dich lieb", kommentierte Lukas seinen Beitrag.

Lukas, der am 4. Juni 1985 in Gliwice in Polen geboren wurde, war einer der bekanntesten deutschen Fußballspieler seiner Generation. Mit der deutschen Nationalmannschaft gewann er 2014 die Weltmeisterschaft in Brasilien. Neben seiner Karriere als Sportler ist er auch als Unternehmer aktiv – so betreibt er unter anderem eine eigene Döner-Kette. Seinen Sohn Louis Gabriel hat er mit seiner Frau Monika, die er bereits 2004 heiratete.

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Instagram / lukaspodolski Louis und Papa Lukas Podolski

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Instagram / lukaspodolski Lukas Podolski und Sohnemann Louis

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Instagram / louispodolski Lukas Podolski und sein Sohn Louis

Imago Lukas Podolski feiert sein Abschiedsspiel im RheinEnergieSTADION, an seiner Seite Sohn Louis Podolski im FC-Trikot