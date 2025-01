So viel kostet Georgina Fleurs Luxusleben in Dubai monatlich

Influencerin Georgina Fleur (34) führt augenscheinlich einen luxuriösen Lifestyle in Dubai. Neben atemberaubenden Partys bewältigt das Model dort auch ihren Alltag. Seit fünf Jahren lebt die alleinerziehende Mutter in einem 120 Quadratmeter großen Apartment mit Panoramablick auf die Stadt. Doch was kostet der ganze Spaß eigentlich? Gegenüber RTL spricht Georgina jetzt offen über ihre Ausgaben. "Für die Wohnung sind es schon mal 3.000 Euro Fixkosten. Also auch Strom und so etwas wie Internet", erklärt die Mama.

Allerdings bleibt es natürlich nicht nur bei der Finanzierung ihrer Luxuswohnung. Ihre kleine Tochter geht seit Mitte 2024 in den Kindergarten – dieser kostet sie weitere 1.000 Euro im Monat. Das gleiche Budget benötigt das Model auch für Essen, Klamotten und andere Alltagsausgaben. Insgesamt rechnet Georgina mit circa 5.000 Euro monatlichen Fixkosten – diese zu stemmen, sei für die 34-Jährige nicht immer leicht. "Ich bin alleinerziehende Mutter, ich bekomme gar keine Unterstützung von dem Vater und auch von sonst niemandem. Ich muss das alles alleine wuppen, das ist manchmal nicht leicht für mich", gibt sie offen preis.

Trotz der Herausforderungen, denen sie als alleinerziehende Mutter gegenübersteht, lebt die Ex-GNTM-Teilnehmerin ein glückliches Leben. Erst vergangenen Dezember gab sie exklusiv gegenüber Promiflash preis, dass 2024 für sie das beste Jahr ihres Lebens gewesen sei. Neben ihrem Gewinn der Dschungelcamp-Krone freute sie sich über ihre Unabhängigkeit. "Ich stehe auf eigenen Beinen, lebe im Ausland. Meine Tochter geht jetzt in den Kindergarten, ist selbstständig. Irgendwie meistere ich das alles ganz toll und bin superstolz auf mich", fasste die TV-Persönlichkeit ihre Erfolge des Jahres zusammen.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai 2024

RTL Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp, 2024

