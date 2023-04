"Akte X" kehrt zurück: Sci-Fi-Kultserie bekommt ein Reboot

Große Neuigkeiten für alle Akte X-Fans. Die Science-Fiction-Crime-Serie ist bis heute ein echtes Erfolgsformat. Mit Unterbrechungen ermittelten David Duchovny (62) und Gillian Anderson (54) in ihren Rollen als Agent Mulder und Agent Scully von 1993 bis 2018. Obendrauf gab es gleich noch zwei Filme. Danach sollte eigentlich Schluss sein. Doch jetzt gibt es ein Reboot – "Akte X" wird tatsächlich neu aufgelegt.

In der Show "On the Coast Monday" verriet der "Akte X"-Erfinder Chris Carter (66), dass nicht nur eine neue Serie geplant, sondern auch schon ein Regisseur dafür gefunden sei. "Ich habe gerade erst mit einem jungen Mann gesprochen, Ryan Coogler (36). Er wird 'Akte X' mit einem vielseitigen Cast neu auflegen. Er hat also alle Hände voll zu tun, denn wir sind das Projekt sehr vielseitig angegangen", meint der Drehbuchautor. Ob auch David und Gillian in ihren alten Rollen zurückkehren werden, konnte oder wollte Chris aber nicht verraten.

Die beiden Hauptdarsteller scheinen sich nach so vielen Jahren der Zusammenarbeit immer noch bestens zu verstehen. Im April 2021 teilte Gillian auf ihrem Instagram-Profil ein Bild von sich und David. Darauf grinsen die beiden zusammen mit ihrem Hund in die Kamera. Mit dieser Reunion begeisterten sie vor allem ihre Fans.

Instagram / gilliana Gillian Anderson und David Duchovny am Set von "Akte X"

Getty Images Schauspieler David Duchovny im Oktober 2017

Instagram / gilliana Schauspieler David Duchovny mit Kollegin Gillian Anderson

