Wie sieht sie nur so jung aus? Seit beinahe 30 Jahren flimmert Schauspielerin Gillian Anderson (49) in verschiedensten Rollen über die TV-Bildschirme. Besondere Berühmtheit erlangte die dreifache Mutter in den 90er Jahren mit der Mystery-Serie Akte X. Mit ihren 49 Jahren hat die Blondine kaum eine Falte – und strahlt bei der Premiere der zweiten Staffel von "The Crown" in London vom roten Teppich! Ob das derzeitige Liebesglück für Gillians jugendliche Ausstrahlung verantwortlich ist? Seit einem Jahr ist die Beauty mit Drehbuchautor Peter Morgan liiert und superhappy.



