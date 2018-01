Was für ein großer Moment! Seit ihrem 22. Lebensjahr ist Schauspielerin Gillian Anderson (49) in der Traumfabrik tätig. Dank ihrer Rolle in der Erfolgsserie Akte X erlangte die Blondine weltweite Berühmtheit – und durfte sich jetzt über eine der größten Auszeichnungen des Geschäfts freuen: Gillian bekam einen Stern auf dem berüchtigten Hollywood Walk of Fame!

Frederic J. Brown / Getty Images Bryan Fuller, Gillian Anderson und Joel McHale auf dem Hollywood Walk of Fame

Wie die neuesten Paparazzi-Bilder dokumentieren, wurde die 49-Jährige am Montag für ihre Arbeit mit einer der begehrten Sternenplatten in Los Angeles ausgezeichnet. In einem silberfarbenen Abendkleid kniet Gillian auf den Schnappschüssen neben ihrem eingravierten Namen – und strahlt überglücklich in die Kameras. Übergeben wurde ihr der symbolische Preis von ihrem guten Freund Joel McHale (46), der zudem die Lobesrede auf seine Kollegin hielt.

John Phillips/ Getty Images Schauspielerin Gillian Anderson bei der "The Crown"-Premiere

Für die Fans der Wahl-Londonerin ist die Ehrung ihres Idols nur eine weitere aktuelle Freude: Schließlich laufen in Amerika derzeit brandneue Folgen der elften "Akte X"-Staffel im Fernsehen. An der Seite von David Duchovny (57) ermittelt Gillian in der Serie in mysteriösen Fällen. Wie findet ihr es, dass Gillian einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen hat? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Instagram / gilliana Gillian Anderson und David Duchovny am Set von "Akte X"

