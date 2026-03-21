Beyoncé-Gerücht: Star widerspricht Terrence Howard

Terrence Howard (57) sorgte kürzlich für Aufsehen, als er in einem Podcast über eine vermeintlich verpasste Chance mit Beyoncé (44) sprach. Der Schauspieler behauptete, er habe früher einmal die Gelegenheit gehabt, mit der Sängerin auszugehen, sich dann aber stattdessen mit einem anderen Mitglied von Destiny's Child getroffen. "Ich hatte eine Chance, mit Beyoncé auszugehen, sehr früh. Wir hatten ein Gespräch, und ich landete dann bei dem anderen Mädchen von Destiny's Child. Das Mädchen mit den blauen Augen", erklärte der 57-Jährige im PBD Podcast. Welches Bandmitglied er damals datete oder wann genau das gewesen sein soll, verriet Terrence nicht, betonte aber, dass es "sehr, sehr lange her" sei.

Nun hat sich Farrah Franklin (44), die kurzzeitig Mitglied der Band war, gegenüber People zu Wort gemeldet und die Spekulationen aufgeklärt. "Ich bin Farrah mit den natürlichen grünen Augen, nicht blauen, und ich kann bestätigen, dass Terrence und ich ein paar freundschaftliche Treffen hatten – nichts Romantisches", stellte sie klar. Die beiden seien einige Male zusammen im Studio gewesen, und sie betonte, dass Terrence "super talentiert" sei. Über weitere Details, die in dem Interview genannt wurden, wolle sie nicht spekulieren. Sie wünsche allen das Beste und bleibe auf ihre eigene Reise fokussiert, fügte Farrah hinzu.

Destiny's Child hatte sich ursprünglich mit Beyoncé, Kelly Rowland (45), LeToya Luckett (45) und LaTavia Roberson (44) formiert, bevor Michelle Williams (45) und Farrah Franklin zu der Gruppe stießen. Farrah Franklin verließ die Band jedoch bald wieder, sodass sie als Trio weiterbestand. Terrence erinnerte sich in dem Podcast auch an einen gemeinsamen Auftritt mit Beyoncé bei den BET Awards 2005, bei dem die Gruppe den Song "Cater 2 U" performte. Er behauptete, Beyoncé habe ihn ausgewählt, um ihm zu zeigen, "was er verloren hatte". Der fünffache Vater war viermal verheiratet und ließ sich vor elf Jahren von seiner vierten Frau Mira Pak scheiden.

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Getty Images Schauspieler Terrence Howard im Mai 2019

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Getty Images Beyoncé, 2024

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Getty Images Destiny's Child bei den 42. Annual Grammy Awards in Los Angeles, 23. Februar 2000

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