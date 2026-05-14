Auf BestFans aktiv: Nora Lob genießt die Freizügigkeit

Partyschlager-Sängerin Nora Lob (37) wagt einen neuen Schritt und ist seit Kurzem auf der Plattform BestFans aktiv. Dort teilt die 37-Jährige freizügige Inhalte mit ihren Fans – und das aus Überzeugung. Bei BestFans erklärte sie ihre Beweggründe: Ihre Affinität zu Körperlichkeit und Freizügigkeit habe sie schon lange begleitet, spätestens seit ihrer Zeit als Tänzerin und ihrer Bodybuilding-Vergangenheit. "Durch das Tanzen seit meiner Kindheit und meine Bodybuilding-Zeit auf der Bühne hatte ich nie ein Problem mit meinem Körper oder mit Freizügigkeit. Für mich ist das Körperkult, eine Form von Kunst", so Nora. Lange habe sie den Schritt dennoch bewusst nicht gemacht, weil sie Sorge hatte, in eine Schublade gesteckt zu werden. Drei Faktoren hätten den Ausschlag gegeben: der wachsende Gleichmut gegenüber fremden Meinungen, die jahrelange Nachfrage ihrer Fans – und die volle Rückendeckung ihres Umfelds.

Die Reaktionen auf ihren neuen BestFans-Account haben die Sängerin positiv überrascht. "Was mich wirklich überrascht hat: wie respektvoll und dankbar meine Follower sind", sagte sie im Interview mit der Plattform. Viele Fans würden sogar höflich nachfragen, bevor sie ein bestimmtes Thema ansprechen – eine Wertschätzung, die sie nach eigenen Angaben von so manchem Ex-Freund oder Date nicht kannte. Negative Erfahrungen oder Hate habe es bisher nicht gegeben, was sie besonders glücklich mache. Fast bereue sie, den Schritt nicht früher gegangen zu sein. Ihr Selbstbewusstsein habe sich durch die positiven Reaktionen nicht grundlegend verändert, die Bestätigung sei aber "ein schönes Add-on".

Privat ist Nora derzeit Single – und das durchaus mit Überzeugung. "Ich werde mich nie wieder für jemanden einschränken", betonte sie. Für sie stehe nicht das finanzielle Potenzial der Plattform im Vordergrund, sondern eine Lebenshaltung: "Es geht mir dabei nicht ums Geld, das ist ein netter Bonus, sondern um eine Lebenseinstellung: diese Freiheit zu leben und zu erleben." Nora hat sich in der deutschen Partyschlager-Szene als Bühnenkünstlerin etabliert und trat unter anderem im Megapark auf Mallorca auf, wo sie die Bühne mit Stars wie Mickie Krause (55), Pietro Lombardi (33), Ikke Hüftgold (49) und Lorenz Büffel (46) teilte. Den Weg dorthin hat sie sich über ihre Karriere als Tänzerin und Moderatorin erarbeitet.

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