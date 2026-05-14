Palinas Beschwerden: Julian Claßen kennt das Babygeschlecht

Baby-Update bei Julian Claßen (33) und Freundin Palina: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind und sorgt nun mit neuen Details zur Schwangerschaft für Gesprächsstoff. In einem neuen Clip auf Instagram gehen die beiden die große Frage an, die ihre Community brennend interessiert: Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Palina zählt darin typische Anzeichen auf, die angeblich Hinweise liefern könnten. Und dann kommt der Satz, der aufhorchen lässt: Julian schreibt unter das Video, er kenne das Babygeschlecht bereits – gleichzeitig sei er von den vielen Indizien ziemlich durcheinander.

Im Video sortieren Julian und Palina spielerisch die Beschwerden und Eigenheiten der vergangenen Wochen. Für ein Mädchen spreche laut Palina, dass sie launisch sei, wenig Energie habe, mit Übelkeit kämpfe und ihre Haut schlechter geworden sei. Punkte, die für einen Jungen stehen sollen: Ihr ist oft kalt, Kopfschmerzen bleiben aus, sie hat große Lust auf süße Snacks und ihr Bauch sitzt tief. Dazu schreibt Julian auf Instagram: "Jetzt bin ich selbst verwirrt, obwohl ich's weiß." Mit dieser Bemerkung macht der Influencer deutlich, dass er das Geheimnis bereits kennt. Am Ende betonen beide noch einmal, worauf es ihnen ankommt: "Egal, was es wird, wir sind überglücklich."

Auch abseits dieses Clips bleibt das Interesse riesig. Schon vor wenigen Tagen hatten Fans in einer Story genau hingehört und ein verwendetes "er" als mögliches Zeichen gewertet, woraufhin zahlreiche Nachfragen bei dem Paar landeten. Statt einer direkten Auflösung geben Julian und Palina seither lieber kleine Einblicke in den Alltag als werdende Eltern – vom Befinden der Influencerin bis zu humorvollen Momenten zu zweit. Julian ist bereits Vater von zwei Kindern, und seine Community kennt ihn als jemanden, der Privates dosiert teilt und Familienmomente bewusst schützt. Jetzt erleben die Follower, wie er und Palina diese besondere Zeit gemeinsam gestalten – mit Offenheit, aber ohne das wohlgehütete Detail vorschnell preiszugeben.

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Imago Julian Claßen und Palina beim Screening von Mission Unknown: The Unexpected

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Instagram / julienco_ Julian Claßen und seine Freundin Palina im Mai 2026

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Imago Julian Claßen bei der TKMaxx Eröffnung im Supercandy Pop Up Museum in Köln