Tiefer Ausschnitt: Charlotte Würdig kontert humorvoll Kritik

Charlotte Würdig (47) hat genug von fiesen Kommentaren im Netz und macht jetzt Schluss damit, sie stillschweigend hinzunehmen. In einer neuen Folge des Podcasts "The Real Ex-Wives – mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf" sprechen die 47-jährige Moderatorin und ihre Co-Gastgeberin Georgina Stumpf offen über Hasskritik, die sie beide zuletzt in den sozialen Medien einstecken mussten. Auslöser für den Großteil der negativen Reaktionen gegen Charlotte war ihr roter Jumpsuit mit tiefem Ausschnitt, den sie bei den Reality Awards getragen hatte – und der einigen Kommentatoren offenbar zu freizügig für eine Mutter war.

"Ein Kommentar war auch geil: 'Das ist doch eine Mutter'", zitierte sie die Kritiker im Podcast und schoss direkt zurück: "Und jetzt verrate ich dir mal was. Meine Kinder haben als Säuglinge nichts anderes im Gesicht gehabt als meinen Busen, weil ich sie gestillt habe." Unterstützung kam von Georgina: "Du bist eine Mutter, ja. Du bist eine Frau, ja. Du bist eine sexy Frau, ja. Und du darfst dich auch sexy präsentieren." Charlotte stimmte ihr zu und fasste es knapp zusammen: "Breaking-News! Ich habe Brüste – sogar zwei." Solche Kommentare seien schlicht "Zeitverschwendung", so die Moderatorin. Ebenso wenig lässt sie Spekulationen über angebliche Schönheitsoperationen auf sich sitzen: "Ich hab' nicht eine OP in meinem Gesicht gemacht. Aber natürlich optimiere ich und helfe nach. Aber auch das war nie ein Geheimnis."

Zudem wurde ihr im Netz auch ein Scherz zum Verhängnis: Sie hatte in einer früheren Podcastfolge erzählt, ihre Kinder seien die größten "Cockblocker" – einige User warfen ihr deshalb vor, sie würde ihren Nachwuchs damit "entwerten". Charlotte reagierte darauf gelassen: "Als würde ich das ernst meinen. Das war ein Spaß. Und Gott sei Dank verstehen meine Kinder mehr Spaß als diese Menschen."

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Imago Charlotte Würdig bei den Reality Awards 2026

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Instagram / giageorgina Charlotte Würdig und Georgina Stumpf, Hosts von dem Podcast "Real Ex-Wives"

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IMAGO / Horst Galuschka Charlotte Würdig, Moderatorin