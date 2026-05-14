"Ist wie Fremdgehen": Yasin Cilingir wirft Samira Flirt vor

In der dritten Folge von Prominent getrennt kommt es zwischen den Ex-Partnern Yasin Cilingir (35) und Samira Cilingir zu einem heftigen Streit. Die Realitystars, die sich im vergangenen Jahr getrennt haben, treffen dort wieder aufeinander und möchten die Gelegenheit nutzen, um noch offene Punkte ihrer Beziehung und Trennung zu klären. Was als Versuch begann, sich auszusprechen, eskalierte schnell zu einem emotionalen Wortgefecht, bei dem gegenseitige Vorwürfe rund um Vertrauen und Untreue im Mittelpunkt standen.

Der Konflikt entzündete sich an einem Mann, den Samira gemeinsam mit Yasin bei Love Island kennengelernt hatte. Yasin warf ihr vor, ihn zum Sport mitgenommen zu haben – obwohl dieser Mann angeblich zuvor Interesse an Samira signalisiert hatte. "Warum habe ich dich blockiert? Weil du mal einen fucking Typen zu uns nach Hause gebracht hast", warf er ihr vor. Samira wies das entschieden zurück: "Du lügst. Du lügst so dreckig. Weil ich mit einem Typen ins Fitnessstudio gehe. Stattdessen bist du zuhause bei irgendeiner Tusse." Daraufhin verließ sie wortlos den Raum, Yasin folgte ihr. Im Gespräch mit den anderen Frauen fühlte sie sich als Sündenbock: "Immer bin ich die Schlimme. Egal was, ich bin immer die Dumme." Yasin ließ seinen Gefühlen ebenfalls freien Lauf und beteuerte weinend gegenüber den anderen Teilnehmern: "In meinen Augen ist das wie Fremdgehen."

Schon das erste Aufeinandertreffen der beiden in der Show war sichtlich emotional. Erst wirkten beide noch erleichtert, sich zu sehen. Doch dann wurde Yasin plötzlich still. Auf Samiras Nachfrage "Was ist los? Warum bist du nachdenklich?" sagte er: "Weil ich mich die ganze Zeit frage, wie wir in so einen Zustand gekommen sind." Im Einzelinterview legten beide dann schonungslos offen, wie tief die Wunden sind. Samira weinte und sagte, sie wünsche sich "einfach nur eine Ehe, wo man einen respektiert". Sie schilderte, sie habe sich oft mehr wie eine Mutter als wie eine Partnerin gefühlt. Und sie warf Yasin vor, er habe sie mit Beleidigungen klein gemacht: "Dieses Fertigmachen, dieses Beleidigen, man ist nichts wert. Ich habe tatsächlich Scheidungspapiere beantragt, in der Hoffnung, dass er sich ändert." Yasin zeigte sich ebenfalls getroffen: "Tut schon weh. In mir ist noch nichts abgeschlossen."

Anzeige Anzeige

RTL / Africa Vumazonke Yasin Cilingir und Samira Cilingir, "Prominent getrennt"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, 2024