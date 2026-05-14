Sandy Meyer-Wölden erklärt: Ohne Botox hat sie Kopfschmerzen

Sandy Meyer-Wölden (43) hat sich stets offen zu ihrem Botox-Konsum bekannt, doch der eigentliche Hintergrund für die regelmäßigen Behandlungen war bisher kaum bekannt. Auf einem Beauty-Event plauderte die Unternehmerin und Mutter von fünf Kindern gegenüber Bunte aus, was wirklich dahintersteckt: Sie leidet unter erblich bedingten Schlupflidern und kämpft ohne die Injektionen mit spürbaren körperlichen Beschwerden. "Ich habe Schlupflider und ich bemerke mit dem Alter, dass ich ohne Botox sehr schwere und träge Augen bekomme und Kopfschmerzen habe", erklärte die 43-Jährige dort offen.

Besonders aufschlussreich: Das Problem ist in Sandys Familie nicht neu. Ihr Vater, Axel Meyer-Wölden, musste sich bereits mit 40 Jahren einer Augenoperation unterziehen. Genau das will die Ex von Oliver Pocher (48) vermeiden. "Das traue ich mich nicht", gab sie zu. Botox ist für sie also weniger Kosmetik als vielmehr eine Art Prävention. Gleichzeitig appellierte das Model daran, offener mit dem Thema umzugehen: "Ich bin zu 100 Prozent ich [...]. Und dazu gehört auch Botox. Ich finde es wichtig, dass Frauen das auch aussprechen, weil es keinen Grund gibt, das zu verteufeln. Wir sind alle frei." Neben Botox setzt Sandy außerdem auf ein hochdosiertes Vitamin-C-Serum, ein Hyaluron-Serum sowie eine Creme mit Lichtschutzfaktor 50.

Doch echte Schönheit kommt für Sandy auch von innen. Regelmäßige "Me-Time" spielt dabei eine wichtige Rolle in ihrem Alltag. Jeden Morgen steht sie bereits um 6 Uhr auf, um sich vor dem Erwachen ihrer Kinder eine Stunde lang ganz auf sich selbst zu konzentrieren – mit Meditation und Sport. "Es bedarf ein bisschen Disziplin und Organisation", gestand sie im Interview. Diese frühe Morgenstunde sei für sie die "effektivste Zeit des Tages". Aktuell ist Sandy Single und genießt ihr Leben in vollen Zügen.

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Imago Alessandra Sandy Meyer-Wölden beim 29. RTL-Spendenmarathon in den EMG Studios Hürth, 21.11.2024

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Imago Alessandra Sandy Meyer-Wölden bei der AKV-Festsitzung zur Verleihung des Orden wider den tierischen Ernst im Eurogress Aachen

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Getty Images Alexander Müller und Sandy Meyer-Wölden, September 2024