Romina Palm hat es erfolgreich aus der Essstörung geschafft

Romina Palm (26) hat auf Instagram offen über ihre Vergangenheit gesprochen – und dabei eine ermutigende Botschaft an ihre Follower geschickt. Das Model teilte in seiner Story mit, dass sie ihre Essstörung endgültig hinter sich gelassen hat. Auf die Frage eines Fans, ob sie noch mit der Erkrankung zu kämpfen habe, antwortete die Influencerin mit klaren Worten: "Nein, null. Ich hab es ganz aus der Essstörung geschafft. Sogar so weit, dass ich oft vergesse, dass ich auch mal eine hatte." Dennoch betonte sie, dass sie sich gut in Betroffene hineinversetzen könne, wenn sie über das Thema spreche oder entsprechende Nachrichten von Followern erhalte.

In ihrer Antwort machte Romina auch anderen Betroffenen Mut: "Ich verstehe, wie schlimm sich das anfühlt, aber weiß auch, dass man es da raus schafft! (Auch, wenn man es in dem Moment vielleicht nicht glaubt)", schrieb sie auf Instagram. Früher plagten sie vor allem Binge-Eating-Attacken. Heute hingegen spüre sie ein echtes Glow-up – sowohl innerlich als auch äußerlich. "Fühle mich gerade selbstbewusst und bei mir angekommen", so Romina weiter. Schlechte Tage gebe es zwar noch, aber die gehörten dazu – und aktuell würden die guten deutlich überwiegen. Sie deutete außerdem an, künftig mehr Tipps und persönliche Einblicke teilen zu wollen.

Romina wurde durch ihre Teilnahme an der TV-Show Germany's Next Topmodel bekannt, aus der sie laut einem Fan-Kommentar auch ihr Glow-up mitgenommen habe – eine Einschätzung, die sie selbst bestätigte. Die Influencerin und Modelin hat sich in den Jahren nach der Show eine große Community auf Social Media aufgebaut und teilt dort regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Zwar gebe es für die ehemalige GNTM-Kandidatin weiterhin Tage, an denen sie sich nicht so gut fühle, diese seien aber normal.

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Mai 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Getty Images Romina Palm, Influencerin