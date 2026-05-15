Wachsender Hass: Jason Kelce reflektiert seine Abnehm-Reise

Je schlanker Jason Kelce (38) wird, desto mehr scheinen ihn die Leute zu hassen – das zumindest behauptet der 38-Jährige selbst. Im Podcast "New Heights", den er gemeinsam mit seinem Bruder Travis Kelce (36) betreibt, sprach der ehemalige Footballstar vor Kurzem offen über die öffentliche Reaktion auf seine Abnehmreise. Auslöser war eine Fan-Frage, in welchem Disney-Film die Brüder am liebsten für immer leben würden. Travis nannte den Film "Heavyweights" von 1995, eine Komödie rund um ein Diät-Sommercamp, und bemerkte dabei: "Alle dicken Kinder, mit denen wir aufgewachsen sind, waren die Lustigsten." Jason stimmte zu: "Stimmt. Dicke Menschen sind einfach besser." Dann fügte er mit Blick auf seine eigene Entwicklung hinzu: "Niemand mochte mich, bis ich fett wurde. Und je schlanker ich werde, desto mehr hassen mich die Leute."

Dass Jason seinen Bruder zu dem Thema überhaupt nicht lange überreden musste, liegt auch daran, dass Travis selbst meinte: "Du wurdest erst gut, als du fett wurdest." Jason gab ihm recht – und ergänzte, was er sich für seine weitere Abnehmreise vorstellt. Er wolle nicht unter 113 Kilogramm fallen und auch bloß keine Diät-Extreme wie Keto oder vegane Ernährung ausprobieren. Stattdessen strebt er nach einer langfristigen Veränderung. Zu aktiven Zeiten hatte er bis zu fast 140 Kilogramm auf die Waage gebracht. Gegenüber GQ hatte er im Sommer 2024 verraten, bereits rund neun Kilogramm abgenommen zu haben. Im Mai 2025 gab er gegenüber Us Weekly an, inzwischen bei rund 122 Kilogramm zu liegen. "Ich möchte nicht zu dünn werden", sagte er auch jetzt wieder im Podcast. Frühere NFL-Linemen, die zu viel abnehmen, sähen aus "wie Wackelköpfe, weil ihr Hals so klein wird, ihr Kopf aber gleich groß bleibt".

Zuletzt war Jason Ende April aufgefallen, als Fotos von ihm vor einem Waffle House in Alabama kursierten, auf denen er sichtlich schlanker wirkte als zu seinen Footballzeiten. Der frühere Center der Philadelphia Eagles war damals als Boxencrew-Mitglied beim NASCAR-Rennen auf dem Talladega Superspeedway dabei. Jason hatte seine aktive NFL-Karriere im März 2024 nach 13 Jahren beendet. Auch privat profitiert der Familienvater von seiner neuen Leichtigkeit. Jason ist mit Kylie Kelce (34) verheiratet, die beiden haben drei gemeinsame Töchter.

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Getty Images Jason Kelce im Oktober 2023

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Getty Images Jason Kelce im Mai 2025 in New York

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce beim Amazon 2025 Upfront in New York