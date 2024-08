"Gold wert": Josh Peck schwärmt von Ex-Co-Star John Stamos

Josh Peck (37) lobt seinen langjährigen Freund und ehemaligen "Grandfathered"-Kollegen John Stamos (60) in den höchsten Tönen! In einer neuen Ausgabe des "Full House Rewind"-Podcasts von Dave Coulier (64) erzählt der Schauspieler, wie John ihn während ihrer gemeinsamen Zeit am Set unterstützte und wie sich ihre Freundschaft über die Jahre hinweg vertiefte. "Er war so gut zu mir, und ich hätte nie gedacht, dass ich mit 28 Jahren Leute wie ihn wirklich als Freunde bezeichnen könnte", schwärmt Josh. Für ihn sei John "Gold wert".

Die Sitcom "Grandfathered" lief nur eine Staffel im Jahr 2015, doch das reichte aus, um eine bleibende Freundschaft zu schmieden. Josh erinnert sich außerdem in dem Podcast, dass die Serie eine "hohe Drucksituation" sowohl für ihn als auch für seinen Kollegen war. Für den 37-Jährigen war es eine große Herausforderung, sich nach seiner Zeit bei "Drake & Josh" erneut dem Fernsehpublikum zu präsentieren, während John die Verantwortung des Hauptdarstellers und Produzenten trug. Trotz allem war der heute 60-Jährige immer da, um Josh Ratschläge zu geben – auch wenn diese manchmal schwer zu hören waren. "Er sagte mir Wahrheiten, die nicht immer einfach waren, aber immer zu meinem Besten", verrät der einstige Kinderstar.

Seit den Dreharbeiten zu "Grandfathered" hat sich die Freundschaft der beiden nur vertieft. Josh postete vergangenes Jahr zu Johns 60. Geburtstag eine herzliche Hommage auf Instagram und nannte ihn "süß wie Kuchen und außergewöhnlich freundlich". Er fügte hinzu: "Du bist ein großartiger Schauspieler, ein großartiger Ehemann, ein großartiger Vater und wirklich ein großartiger Freund." Für Josh war es ein wahr gewordener Traum, mit jemandem wie John zusammenzuarbeiten, der nicht nur großzügig sein jahrelanges Wissen teilte, sondern ihm auch immer riet, "klassisch zu bleiben".

Getty Images Josh Peck und John Stamos, "Grandfathered"-Stars

Getty Images Josh Peck und John Stamos im Februar 2016

