Brust-OP-Wunsch mit 13: Samira Yavuz' Mama trotzt Kritikern

Realitystar Samira Yavuz (32) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode" gemeinsam mit ihrer Mutter Inge einen offenen Blick in ihre Teenagerjahre geworfen. Dabei kam auch ein Thema zur Sprache, das die 32-Jährige bereits in einer früheren Podcast-Folge erwähnt hatte: Schon mit 13 Jahren wusste Samira, dass sie sich einmal einer Brustoperation unterziehen möchte. In der neu veröffentlichten Folge bezog ihre Mutter jetzt Stellung zu dem Thema, das dem einen oder anderen Kritiker offenbar übel aufgestoßen ist.

Inge, die selbst eine Brustoperation hatte und Samiras frühen Wunsch nachvollziehen konnte, sah sich im Netz mit Kommentaren konfrontiert wie: "Wie kann die Mutter so was unterstützen und zu sowas 'ja' sagen?" Darauf antwortete sie im Podcast: "Ich hatte selbst Probleme, also es liegt scheinbar auch in der Familie. Und ich sehe das so: Ich bin jetzt auch nicht für jede Schönheitsoperation. Aber wenn man wirklich mit irgendwas ganz massive Probleme hat oder darunter psychisch leidet – und das über Jahre hinweg", finde sie einen solchen Eingriff akzeptabel. Gleichzeitig stellte sie klar, dass eine Operation im Alter von 13 Jahren für sie niemals infrage gekommen wäre: "Das war mir natürlich schon klar, dass man das im Alter von 13 Jahren nicht macht und dass da auch eine Samira warten muss, bis sie natürlich erwachsen ist."

Samira selbst betont in der Podcast-Folge: "Mich hat es irgendwie belastet. So in der siebten Klasse – also Mädels hatten schon einen Brustansatz, irgendwas – bei mir war halt gar nichts. Ich hab die BHs nur zum Spaß getragen, damit ich halt sagen kann: 'Ich hab einen BH', aber da war nichts drin." Schönheitsoperationen sind für Samira mittlerweile auch ein Thema, das sie in Bezug auf ihre eigene Familie beschäftigt. In einer früheren Folge hatte sie bereits erzählt, dass sie ihrer Tochter Nova eine Brustoperation nicht verbieten würde, sollte diese sich später einmal eine wünschen. Auch damals begründete sie ihre Haltung damit, dass sie aus eigener Erfahrung wisse, wie belastend es sein kann, sich im eigenen Körper nicht wohlzufühlen.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Januar 2026

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Instagram / samirayasminleila Inge, Mutter von Samira Yavuz

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Imago Samira Yavuz vor dem Abflug zum RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen