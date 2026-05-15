Hayden Panettiere lacht über Ex Brians Hochzeitswunsch

Hayden Panettiere (36) sorgt am Flughafen LAX für klare Verhältnisse in Sachen Liebe. In einem Video, das das Portal TMZ zeigt, wird die Schauspielerin beim Ankommen in Los Angeles von Paparazzi nach ihrem aktuellen Beziehungsstatus und der Lage mit ihrem Ex Brian Hickerson ausgefragt. Zunächst weicht Hayden den neugierigen Fragen noch charmant aus und versucht, ihr Privatleben nicht zu kommentieren. Doch als ein Reporter sie darauf anspricht, dass Brian angeblich immer noch davon träume, sie eines Tages zu heiraten, kann Hayden sich ein Lachen nicht verkneifen. Auf Nachfrage macht sie deutlich, dass sie nicht an eine gemeinsame Ehe mit Brian glaubt und damit alle Hoffnungen auf ein Liebescomeback deutlich abkühlt.

Der Auftritt am Flughafen folgt auf ein sehr offen geführtes Interview, das Brian vor Kurzem mit TMZ geführt hatte. Darin sprach der Amerikaner im Hinblick auf Haydens demnächst erscheinende Memoiren "This Is Me: A Reckoning" über seine Gefühle für die Schauspielerin. Er erzählte, er träume noch immer von einer gemeinsamen Zukunft mit ihr. In dem Gespräch zeigte sich Brian sichtlich bewegt, sprach über seine Vergangenheit mit Hayden und über die Fehler, die er in dieser Zeit gemacht habe. "Ich denke, dass Hayden einer der talentiertesten Menschen ist, die ich in meinem Leben je getroffen habe, und ich wäre ein Idiot, wenn ich sie nicht in Ruhe lassen würde und sie in ihrer Karriere aufblühen lassen würde", sagte er gegenüber TMZ und machte unmissverständlich klar: "Wir wären wahrscheinlich nicht gut füreinander." Nun wirkt es so, als würde Haydens Reaktion am Flughafen seine eigenen Zweifel bestätigen.

Brian und Hayden waren von 2018 bis 2022 immer wieder ein Paar, ihre Beziehung wurde von heftigen Turbulenzen überschattet. Am Ende stand ein juristisches Nachspiel: Brian bekannte sich vor Gericht im Zusammenhang mit Vorwürfen der häuslichen Gewalt schuldig, erhielt eine Haftstrafe, Bewährung und eine mehrjährige einstweilige Verfügung. Inzwischen bezeichnet er das Verhältnis zu Hayden öffentlich als Freundschaft, die auf gegenseitigem Respekt beruhe, und betont, wie sehr er sie vermisse und sein damaliges Verhalten bereue. Das Expaar war noch im März gemeinsam am Flughafen fotografiert worden, was Spekulationen um ein mögliches neuerliches Näherkommen befeuerte.

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Getty Images Hayden Panettiere im März 2023

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Instagram / haydenpanettiere Jansen und Hayden Panettiere, Schauspieler

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Getty Images Hayden Panettiere, US-amerikanische Schauspielerin