Moritz Hans schockt Fans mit plötzlichem "Ninja Warrior"-Aus

Publikumsliebling Moritz Hans (30) hat jetzt bestätigt, dass er in diesem Jahr nicht bei Ninja Warrior Germany an den Start gehen wird. In einem emotionalen Posting auf Instagram kündigte der 30-Jährige seinen vorübergehenden Ausstieg aus der RTL-Show an und sprach selbst von "schlechten Neuigkeiten" für seine Community. Seit 2016 gehört Moritz zu den prägenden Gesichtern des Formats. Umso größer ist die Verwunderung unter seinen Anhängern, die ihn bislang als schier unerschütterlichen Ausnahmeathleten kannten.

Der Grund für seine Auszeit liegt in massiven gesundheitlichen Problemen. Wie Moritz weiter erklärte, macht ihm seine linke Schulter seit knapp einem Jahr zu schaffen. "Diese Entscheidung tut weh! Fast so sehr wie meine linke Schulter, die mir seit knapp einem Jahr Probleme macht. Und wer die Show kennt, weiß, was dieser Sport den Schultern abverlangt: weite Sprünge, harte Einschläge, explosive Bewegungen und im Wettkampf auch mal deutlich über die Schmerzgrenze hinaus", schrieb der Sportler. Trotz seiner großen Leidenschaft für den Wettkampf habe er sich bewusst für eine Pause entschieden. "Ich liebe diese Show. Ich liebe den Wettkampf. Aber ich liebe es auch, langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben. Und genau deshalb habe ich mich dagegen entschieden. Es war keine leichte Entscheidung, aber es ist die richtige", so der Athlet. Unter seinem Post sammelten sich zahlreiche Kommentare von Fans, die ihm Genesungswünsche schickten und Verständnis für seine Entscheidung zeigten.

Moritz kann auf eine beeindruckende Karriere bei "Ninja Warrior Germany" zurückblicken. Seit der ersten Staffel 2016 stand er jedes Mal im Finale und entwickelte sich vom talentierten Newcomer zum absoluten Aushängeschild der Sendung. 2017 krönte er sich zum "Last Man Standing", 2019 holte er den zweiten Platz. Trotz der aktuellen Pause lässt Moritz seine Anhänger nicht ohne Hoffnung zurück. Sein Statement endet mit einer klaren Ansage: "Comeback 2027". Damit macht er deutlich, dass sein Abschied kein endgültiger ist und die Fans ihn schon bald wieder im Parcours sehen können.

RTL / Markus Hertrich Moritz Hans, "Ninja Warrior Germany" Kandidat

Thomas Burg Moritz Hans bei "Ninja Warrior" 2017

ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"