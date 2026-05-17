Überraschend: Billie Eilishs "verrückter" Karrieretraum

Sängerin Billie Eilish (24) hat in einem Radiointerview einen ganz besonderen Karrieretraum enthüllt: Die Popsensation kann sich gut vorstellen, ihr Leben eines Tages auf einer Musicalbühne zu erzählen. Gegenüber Moderatorin Fleur East bei Hits Radio Breakfast sprach die Musikerin offen über ihre Zukunftspläne – und zeigte sich begeistert von der Idee, die ihr von ihrer Gesprächspartnerin nahegelegt wurde. Fleur hatte sie auf die theatralische Qualität ihrer aktuellen Tour angesprochen und gesagt: "Ich finde, deine Lebensgeschichte ist unglaublich." Billie antwortete darauf enthusiastisch: "Oh danke, dass du das sagst. Hell yeah."

Die Sängerin ließ keinen Zweifel daran, dass sie einem Musical über ihr Leben durchaus offen gegenübersteht: "Irgendwann, wenn ich die Zeit dafür habe, würde ich das absolut gerne machen – das wäre ziemlich verrückt", sagte sie. Ihre Verbindung zur Theaterwelt sei tief verwurzelt, wie sie weiter erklärte: "Ich bin als Tänzerin aufgewachsen, dieses Theater-Feeling, das Verneigen nach allen Seiten... Und ich habe als Kind auch gerne in Theaterstücken mitgespielt. Ich liebe das einfach." Auch ihre aktuelle Tour-Bühne gestaltet Billie nach diesem Prinzip: Sie soll sich laut der Sängerin "wie ein Spielplatz anfühlen". "Ich will auf dem Spielplatz spielen", beschrieb sie ihre Vision, wie Mirror berichtet. "Ich habe immer gefragt: 'Kann ich etwas haben, auf dem ich klettern kann?' Und das ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht denkt."

Dass Billie eine so enge Beziehung zu Bühne und Darstellung hat, kommt nicht von ungefähr. Sie wuchs in Los Angeles als Tochter zweier Schauspieler auf – ihre Mutter Maggie Baird (67) war in Serien wie "The X-Files" und "Bones" zu sehen, ihr Vater Patrick O'Connell stand unter anderem am Broadway auf der Bühne und spielte in "The West Wing" mit. Billie selbst sieht in ihrem Vater ein großes Talent: "Mein Papa ist der beste Schauspieler, den ich je gesehen habe. Und meine Mutter kann all diese Stimmen und Charaktere – sie ist unglaublich. Ich wünschte, sie hätten mehr Anerkennung bekommen", sagte sie. Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas wurde Billie zu Hause unterrichtet – eine Entscheidung, von der sie bis heute überzeugt ist.

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Getty Images Billie Eilish bei den 68. Grammy Awards in der Crypto.com Arena in Los Angeles, 1. Februar 2026

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Getty Images Billie Eilish, Sängerin

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Getty Images Billie Eilish und ihre Mutter Maggie Baird im Oktober 2022