Reese Witherspoon pflegt gutes Verhältnis zu Ex-Männern

Reese Witherspoon (50) hat in ihrem Leben zwei öffentliche Scheidungen durchlebt, doch laut Insidern pflegt die Schauspielerin heute ein gutes Verhältnis zu beiden Ex-Ehemännern. Die Leinwandschönheit war von 1997 bis 2003 mit Ryan Phillippe (51) verheiratet, mit dem sie die gemeinsamen Kinder Ava und Deacon Phillippe (22) großzieht. "Sie steht Ryan sehr nahe. Sie haben über die Jahre gemeinsam erzogen und sind Freunde", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly. Beide Elternteile unterstützen ihre Kinder in allen Belangen, besonders wenn es um deren berufliche Zukunft geht. "Sie hat ihre Kinder dabei unterstützt, in die Unterhaltungsbranche zu gehen. Was auch immer sie tun wollen, beide sind unterstützend", so der Insider weiter.

Auch mit ihrem zweiten Ex-Mann Jim Toth (55), mit dem sie von 2011 bis 2023 verheiratet war und mit dem sie ihren Sohn Tennessee hat, ist Reese laut einer weiteren Quelle "gut befreundet". Die beiden würden "jeden Tag" miteinander sprechen, um sich über die gemeinsame Erziehung ihres elfjährigen Sohns auszutauschen und dabei "völlig freundschaftlich" miteinander umgehen.

Erst vor wenigen Wochen zeigte sich Ryan in einem Interview ganz begeistert von den gemeinsamen Kindern mit Reese. Im Gespräch mit E! News verriet der Schauspieler: "Meine Ex-Frau und ich sind gesegnet mit Kindern, die ein unglaubliches Selbstbewusstsein haben." Besonders beeindruckte ihn, wie Ava und Deacon ihren eigenen Weg gehen und trotzdem "wirklich gute Entscheidungen" treffen. Ryan betonte außerdem, wie sehr er das enge Verhältnis zu den inzwischen erwachsenen Kindern schätzt. "Mein Sohn fühlt sich an wie mein bester Freund", erklärte er. Die beiden verbindet eine große Liebe zur Musik, aber auch Gespräche über das Weltgeschehen. Stolz ist der Schauspieler auch darauf, dass Ava und Deacon nicht zu sehr auf Social Media fixiert sind. "Sie haben irgendwie vielfältigere Interessen, und das ist beruhigend", so Ryan.

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Getty Images Reese Witherspoon beim Apple-TV-Tastemaker-Event zu "The Last Thing He Told Me" in West Hollywood, 12. Februar 2026

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Getty Images Ryan Phillippe und Reese Witherspoon bei der Premiere von "The Way of the Gun" im Egyptian Theatre, Hollywood, 2000

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Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth beim Event "Hollywood Stands Up To Cancer" in Culver City, 2014