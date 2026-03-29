Reese Witherspoon bestätigt: "Natürlich blond 3" kommt

Reese Witherspoon (50) hat jetzt endgültig bestätigt, dass der dritte "Natürlich blond"-Film tatsächlich realisiert werden soll. In einem Interview mit Bustle gab die Schauspielerin grünes Licht für das lang erwartete Projekt und versicherte auf die Frage, ob der Film noch komme: "Auf jeden Fall." Die 50-Jährige erklärte, dass man mit der Figur der Elle Woods eine ganze Welt erschaffen wolle, ähnlich wie es vor zwei Sommern mit Barbie geschehen sei. "Es gibt das Gefühl, dass Frauen sich um diese Charaktere scharen wollen, die Teil ihrer Kindheit waren, und die Idee feiern möchten, dass Elle Woods mehr ist als die Farbe Pink. Sie ist Teil eurer Identität von Selbstwert und Erfolg", führte Reese aus.

Die Schauspielerin sprach auch über die anhaltende Bedeutung des ersten Films, der im Jahr 2001 in die Kinos kam. "Ich hatte keine Ahnung. Wir haben wirklich hart an der Botschaft gearbeitet. Ich war fest entschlossen sicherzustellen, dass es eine Geschichte über eine Frau ist, bei der es nicht um ihre romantischen Beziehungen geht", erklärte sie dem Magazin. Es sei darum gegangen zu zeigen, wie Elle hart daran arbeitete, etwas sehr Schwieriges zu ihren eigenen Bedingungen zu erreichen, und dass keine Beziehung ihre frühen Zwanziger so definieren sollte. Das Drehbuch für den dritten Teil wird von Mindy Kaling (46) und Dan Goor, dem Mitschöpfer von Brooklyn Nine-Nine, verfasst. Laut Mindy liegt ein fertiges Skript bereits seit mehreren Monaten vor.

Seit dem zweiten "Natürlich blond"-Film, der vor über 20 Jahren in die Kinos kam, warten Fans auf eine Fortsetzung. Die Welt von Elle Woods kehrt bereits in diesem Sommer auf die Bildschirme zurück: Am 1. Juli 2026 startet bei Prime Video die Prequel-Serie "Elle", in der Lexi Minetree die ikonische Figur in ihren Highschool-Jahren spielt. Amazon hat dem Format bereits eine zweite Staffel spendiert, noch bevor die erste überhaupt ausgestrahlt wurde. Reese ist auch bei der Serie als Executive Producerin involviert und begleitet damit die Rückkehr der pinken Kultfigur, die sie selbst einst auf der großen Leinwand zum Leben erweckte.

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United Archives GmbH / ActionPress Reese Witherspoon als Elle Woods in "Natürlich blond"

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Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere von „The Morning Show“ Staffel 4 in New York

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Getty Images Mindy Kaling und Reese Witherspoon im Mai 2019