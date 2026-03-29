Reese Witherspoons Sportprogramm: So bleibt sie mit 50 fit

Reese Witherspoon (50) feierte vor Kurzem ihren fünfzigsten Geburtstag – und sieht trotzdem noch fast genauso jung aus wie zu ihren "Natürlich blond"-Zeiten. Doch hinter ihrem strahlenden Aussehen und ihrer beneidenswerten Figur steckt eiserne Disziplin. Daily Mail erinnert anlässlich ihres Ehrentages an das strenge Fitness- und Ernährungsprogramm, das die Schauspielerin durchzieht. "Ich trainiere jeden Tag und esse jeden Tag gesund, egal was los ist", sagte sie laut Marie Claire Australia bei der Australian Real Estate Conference. Neben Drehs, ihrem Buchclub und Projekten in ihrer Produktionsfirma findet Reese täglich Zeit für sich. Der Tag beginnt häufig mit einem grünen Smoothie, später setzt sie auf Proteinmahlzeiten, smarte Snacks – und konsequent auf Sonnencreme.

Wie ernst sie es meint, verriet Trainerin Kirschen Katz bei PopSugar mit Blick auf Reeses straffes Sportprogramm: Zuerst ein lockerer Lauf über bis zu acht Kilometer, dann ein Oberkörper-Kraftworkout, gefolgt von etwa 30 Minuten Yoga und Atemübungen. Abwechslung bringen Pickleball und Wanderungen. Beim Essen setzt die Schauspielerin auf Balance. "Diesen Smoothie trinke ich jeden Tag", erzählte sie ihren Followern 2020 auf Instagram. Darin landen Spinat, Römersalat, ein Apfel, eine Birne, eine Banane und eine ganze Zitrone. Zu ihren festen Ritualen gehören Daily Mail zufolge zudem ein Apfel mit Erdnussbutter gegen 11 Uhr sowie Tee und ein Keks am Nachmittag. Mittags isst die Schauspielerin gern Grünkohlsalat mit Linsen oder gegrilltem Hähnchen, abends Huhn oder Fisch mit dunklem Blattgemüse. "Ich glaube nicht an Crash-Diäten ... Ich trainiere sowieso die ganze Zeit, um gesund zu bleiben", sagte sie zu Us Weekly. Und ja, es gibt auch mal Schlemmereien – etwa Südstaaten-Klassiker oder Pasta, wie sie bei InStyle erzählte.

Dass Reese heute so viel Wert auf einen gesunden Lebensstil legt, sei nicht immer so gewesen. Aufgewachsen nahe Nashville in den USA, achtete sie früher nach eigener Aussage nicht immer auf ihre Ernährung. Sie musste sich dieses Wissen erst aneignen, um zwölf-, 14-, 15-Stunden-Tage energietechnisch durchhalten zu können. Kleine Genussmomente wie frische Pfirsiche im Sommer, selbstgemachte Schokolade, Frozen Joghurt und Tacos haben aber auch ihren festen Platz. Bei ihrer Hautpflege schwört sie vor allem auf ein Produkt: Sonnenschutz gehört für sie täglich dazu, morgens und nachmittags.

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Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere von "The Morning Show" im September 2025

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Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere von „The Morning Show“ Staffel 4 in New York

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Getty Images Reese Witherspoon, Januar 2025