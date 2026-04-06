Selten: Reese Witherspoon genießt Ausflug mit ihrem Oliver

Reese Witherspoon (50) wurde am Samstag gemeinsam mit ihrem Partner Oliver Haarmaan beim Shoppen in New York City gesichtet. Die Schauspielerin und der Finanzexperte schlenderten durch das angesagte SoHo-Viertel, während sie Besorgungen erledigten. Für den entspannten Tagesausflug entschied sich Reese für ein lässiges Outfit bestehend aus einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und Sneakern, dazu trug sie eine dunkle Sonnenbrille. Mit einer kleinen Einkaufstüte in der Hand machte die 50-Jährige einen zufriedenen Eindruck, während sie durch die Straßen der Metropole spazierte. Oliver blieb währenddessen die ganze Zeit dicht an ihrer Seite und wirkte ebenfalls entspannt und gut gelaunt, wie Fotos zeigen, die Daily Mail veröffentlicht hat.

Das Paar hält seine Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigt sich nur selten gemeinsam. Bereits im vergangenen Jahr verriet eine Quelle gegenüber US Weekly, dass es Reese "momentan sehr gut geht", was zu einem großen Teil an ihrer Beziehung mit dem 57-Jährigen liege. Und die Verbindung "etwas ganz Besonderes" für die Schauspielerin sei, insbesondere weil Oliver "kein Interesse am Hollywood-Rampenlicht" habe und "nur für sie da" sei. Im Sommer wurden die beiden beim Turteln auf einer Jacht vor der Küste von Saint-Tropez in Frankreich fotografiert.

Reese und Oliver wurden erstmals im Jahr 2024 miteinander in Verbindung gebracht, als sie bei mehreren Dates in New York City gesehen wurden. Es handelt sich um die erste öffentliche Beziehung der Darstellerin, seit sie im März 2023 die Trennung von ihrem Ehemann Jim Toth (55) bekanntgegeben hatte. Mit dem Talentmanager war Reese zuvor verheiratet gewesen. Die "Natürlich Blond"-Darstellerin ist Mutter von drei Kindern und konzentriert sich neben ihrer Schauspielkarriere auch auf ihre Tätigkeit als Produzentin und Unternehmerin.

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Getty Images Reese Witherspoon, Filmstar

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Getty Images Reese Witherspoon beim Apple-TV-Tastemaker-Event zu "The Last Thing He Told Me" in West Hollywood, 12. Februar 2026

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Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth im Februar 2017