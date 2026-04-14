Tokio-Hotel-Fan: Lola Weippert nennt sich zweite Heidi Klum

Beim Radio Regenbogen Award hat Lola Weippert (30) als Laudatorin auf der Bühne gestanden, doch am Rande der Veranstaltung sorgte die Moderatorin mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen. Im RTL-Interview offenbarte sie nämlich eine ganz besondere Leidenschaft und zog dabei einen unerwarteten Vergleich: "Ich bin die zweite Heidi Klum, wenn's darum geht. Ich bin ein Riesenfan", erklärte die 30-Jährige mit Blick auf ihre Begeisterung für die Band Tokio Hotel.

Schon in ihrer Kindheit war Lola ein echtes Fangirl der Band um Tom (36) und Bill Kaulitz (36): "Ich habe damals immer Sticker und Poster gesammelt." Was sie bis heute an der Band fasziniert, brachte sie im Interview auf den Punkt: "Wenn die Jungs eins sind, dann authentisch. Und ich liebe es." Heute hat die Moderatorin allerdings andere Pläne mit Tom, Bill, Gustav Schäfer (37) und Georg Listing (39): "Und jetzt? Heute will man einfach nur mit denen feiern." Ob ihr das beim Radio Regenbogen Award, bei dem die Band selbst auch einen Preis erhielt, gelungen ist, blieb offen.

Abseits des Events offenbarte die Moderatorin im Gespräch mit Bunte, dass sie privat eine schwere Zeit durchmachte. "Bei mir ist privat und beruflich Zeug zusammengebrochen, womit ich niemals gerechnet hätte", schilderte Lola offen. Nach der Trennung von ihrer Managerin sei es auch in der Liebe zu Ende gegangen. "Und dann hat sich mein Partner wenige Wochen später getrennt. Das ist jetzt so zwei, drei Wochen her", verriet sie. Über die Gründe schwieg Lola, ließ aber durchblicken, dass sie gehofft hatte, die Probleme gemeinsam bewältigen zu können: "Ich wusste, dass nicht alles perfekt war, aber ich denke mir immer, man kann doch miteinander sprechen."

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Imago Lola Weippert bei Amazon Prime Video Presents 2025 in den Balloni Hallen, Köln, 04.06.2025

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Getty Images Heidi Klum, Tom und Bill Kaulitz auf einem Event

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Imago Bei der Verleihung des 16. Deutschen Radiopreises 2025 im Stage Theater Neue Flora in Hamburg