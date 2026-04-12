Ländle-Duo: Vanessa Mai und Lola Weippert starten Podcast

Sängerin Vanessa Mai (33) und Moderatorin Lola Weippert (30) gehen gemeinsam auf Sendung! Die beiden Freundinnen haben auf Instagram verkündet, dass sie ab dem 14. April jeden Dienstag einen gemeinsamen Podcast herausbringen werden. Das Format hört auf den Namen "Schön laut" und verspricht eine ordentliche Portion Unterhaltung. "Zwei Welten, ein Vibe: Wenn wir zusammenkommen, wird's intensiv, chaotisch, lustig und manchmal auch unangenehm ehrlich", schreiben die beiden in ihrem gemeinsamen Posting.

Was die Hörer erwartet, erklärt Lola im Ankündigungstrailer so: "Wir wollen euch in unsere Welt mitnehmen, in die Geschichten von Haus und Hof, abseits der Kameras, aber auch mit auf die große Bühne." Dahinter steckt auch eine klare Haltung: "Wir beide dachten, über uns wird ja eh so viel geredet, da reden wir doch einfach mal mit", so die Moderatorin. Neben Backstage-Einblicken und persönlichen Geschichten soll der Podcast also auch ein Ort sein, an dem die beiden ganz sie selbst sein können – und sich dabei nicht allzu ernst nehmen.

Verbunden fühlen sich die beiden nicht nur durch ihre Freundschaft, sondern auch durch ihre schwäbischen Wurzeln. "Lola und mich verbindet ja auch noch, dass wir aus'm Schwabenländle kommen", sagt Vanessa im Trailer. Die Sängerin wohnt in Backnang bei Stuttgart, Lola bezeichnet sich in ihrer Instagram-Bio als "Kind vom Bauernhof". Kennengelernt haben sich die beiden allerdings nicht im Ländle, sondern in Los Angeles. Auf Instagram lässt Lola bereits durchblicken, wie sehr sie sich auf das gemeinsame Projekt freut: "Ich freue mich so unendlich auf diese wilde Reise mit meiner Lieblingsmaultasche", schreibt sie unter dem gemeinsamen Beitrag.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Lola Weippert, Vanessa Mai

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert, September 2025

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Getty Images Vanessa Mai bei "Holiday on Ice" im Januar 2024