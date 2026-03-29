Keith Urban legt nach Trennung vollen Fokus auf seine Musik

Keith Urban (58) scheint die Scheidung von Nicole Kidman (58) mit Musik und neuer Energie zu verarbeiten. Sein Country-Kollege Russell Dickerson plauderte jetzt gegenüber Page Six aus, wie es dem Sänger aktuell geht. Die beiden trafen sich kürzlich beim Country to Country Festival, wo Russell die Gelegenheit hatte, mit Keith zu sprechen. Auch wenn die beiden nicht besonders viel Zeit miteinander verbracht hätten, habe Keith trotz der Trennung von seiner Ehefrau einen guten Eindruck gemacht. "Er schien bei guter Laune zu sein", berichtete Russell über das Treffen. Der Musiker erklärte weiter, dass Keith sich noch intensiver auf seine Musik konzentriere als zuvor. "Er war schon immer auf Musik fokussiert und ich glaube, er verdoppelt jetzt einfach seine Anstrengungen und das ist einfach wunderschön", so Russell.

Russell zeigte sich gespannt darauf, was aus dieser kreativen Phase hervorgehen wird. "Ich kann es kaum erwarten zu hören, was dabei herauskommt", verriet er dem Portal. Keith und Nicole hatten sich im September 2025 nach fast 20 Jahren Ehe getrennt, ihre Scheidung wurde im Januar 2026 finalisiert. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter, Sunday Rose und Faith Margaret. Seit der Trennung hält sich Keith weitgehend bedeckt und widmet sich vor allem seiner Musik und Liveauftritten. Nicole ist derweil mit ihren Schauspiel-Projekten beschäftigt und spielt aktuell in der Amazon Prime Video Thriller-Serie "Scarpetta" mit, in der sie an der Seite von Simon Baker (56) zu sehen ist.

Keith hatte nach der Trennung einen ungewöhnlichen Schritt gewagt und einen Auftritt auf einem Kreuzfahrtschiff angenommen, wo er auf der "Top Shelf Country Cruise" vor rund eintausend Zuschauern performte – deutlich weniger als in den großen Arenen, in denen er normalerweise spielt. Während Keith sich ganz auf seine Karriere stürzt, sorgen Nicole und ihr "Scarpetta"-Co-Star Simon für Schlagzeilen. Bei der Premiere der Serie in New York City sollen die beiden händchenhaltend gesehen worden sein. Nicole schwärmte von ihrer Chemie mit Simon und sagte, diese "vibriere einfach", während Simon mit einem Lächeln hinzufügte: "Ich verrate nichts." Weder Keith noch Nicole haben sich bisher öffentlich im Detail zu ihrer Trennung geäußert, doch Freunde des ehemaligen Paares geben hin und wieder Einblicke, wie die beiden mit der neuen Situation umgehen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban tritt beim CMA Fest 2025 im Nissan Stadium in Nashville auf

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Simon Baker bei der G'Day USA Los Angeles Black Tie Gala 2013