Keith Urban will ein "Rache-Album" über Nicole Kidman machen

Country-Sänger Keith Urban (58) scheint nach seiner Trennung von Nicole Kidman (58) alle Gefühle in die Musik zu packen: Der Musiker arbeitet laut dem Magazin Woman's Day an einem echten "Rache-Album", das sich um das Ende ihrer Ehe drehen soll. Die Scheidung des einstigen Glamourpaares wurde im Januar nach 19 gemeinsamen Jahren vollzogen. Nun soll Keith im Studio sein und seine "rohen Emotionen" in neue Songs verwandeln. Ein Insider verrät dem Blatt, der Australier habe nach dem Liebes-Aus "eine Menge zu sagen" – und genau das wolle er auf seinem nächsten Studioalbum verarbeiten.

Das geplante Werk, das der Insider als "Mutter aller Trennungsalben" ankündigt, wird sein 13. Studioalbum sein und dürfte damit in große Fußstapfen treten: Sein letztes Album kletterte 2024 an die Spitze der ARIA Country Albums Charts und schaffte es sogar in die Top Ten der Billboard Top Country Albums. Bereits im vergangenen Oktober deutete der Countrystar auf der Bühne an, wie sehr ihn die Trennung beschäftigt, als er sogar eine Songzeile änderte und daraus einen Seitenhieb an Nicole machte. Country-Kollege Russell Dickerson, der Keith vor Kurzem beim Country to Country Festival traf, erzählte dem Magazin, der Sänger wirke trotz des Ehe-Aus sehr fokussiert: "Er war schon immer auf die Musik konzentriert, jetzt legt er noch eine Schippe drauf. Ich kann kaum erwarten zu hören, was dabei herauskommt."

Während Keith seine Gefühle offenbar im Tonstudio verarbeitet, steht Nicole im Zentrum ganz anderer Schlagzeilen. Die Schauspielerin wurde zuletzt immer wieder mit "The Mentalist"-Star Simon Baker (56) in Verbindung gebracht. Am Set der Thriller-Serie "Scarpetta", bei deren Premiere die beiden Händchen haltend gesehen worden sein sollen, schwärmte Nicole gegenüber Reportern von der besonderen Verbindung zu ihrem Kollegen und sagte, ihre Chemie "vibriert einfach". Simon kommentierte die Spekulationen nur mit einem Augenzwinkern. Laut Woman's Day soll Keith die enge Verbundenheit seiner Ex mit dem Schauspieler schwer getroffen haben, zumal Simon nach Angaben des Magazins auch schon für ihre Freundin Naomi Watts (57) in einer Trennungsphase da gewesen sein soll. Nicole selbst soll sich dem Bericht nach nun vor allem darum kümmern, dass möglichst wenig Privates aus der Ehe im Songtext landet – denn über seine Musik kann Keith alle Gefühle rauslassen.

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

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Getty Images Keith Urban, Musiker

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Getty Images Bei Variety's Power of Women 2013: Simon Baker mit Preisträgerin Nicole Kidman im Beverly Wilshire Four Seasons Hotel