Nach Kritik: So kämpft Evelyn Burdecki gegen Zuckersucht

Evelyn Burdecki (37) bekam vor einigen Wochen die Diagnose Fettleber – aufgrund dessen hat sie aktuell ein striktes Zuckerverbot. Doch der TV-Bekanntheit fällt es offenbar schwer, auf den geliebten Süßstoff zu verzichten. Zuckersucht heißt das Problem. Im Netz wurde schnell ersichtlich, was die Fans von Evelyns fehlender Disziplin halten. In einer Instagram-Story zeigte sie einige fiese Kommentare wie "Du bist doch nur am Fressen, deine Fettleber verschwindet nie". So ganz stimmt das aber nicht: Um das Verlangen zu unterdrücken, widmet sich die ehemalige Dschungelcamp-Gewinnerin dem Sport. Ihren Followern erklärt sie: "An alle Hobby-Ärzte in meinen DMs: Die Fettleber verschwindet leider nicht durch Brokkoli und zwei Sit-ups. Ich kümmere mich darum, habe einen Plan und gebe mein Bestes."

Wie dieser Plan aussieht, verrät Evelyn auch direkt. Die Lösung heißt: Zucker-Hypnose. Dafür will sie einen Hypnotiseur in Berlin aufsuchen. "Wir werden uns treffen, in Berlin, und werden euch auch mitnehmen. [...] Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ich hoffe, dass es klappen wird", erzählt sie in ihrer Story. Die Hypnose soll ihr helfen, das Verlangen nach Zucker zu reduzieren. Dazu muss die 37-Jährige ihr Essverhalten ändern. Die Wirkung einer solchen Behandlung ist nicht wissenschaftlich belegt und es kann je nach Patient unterschiedliche Erfolge haben. Aktuell leidet Evelyn nicht unter körperlichen Beschwerden, etwas verändern muss sie aufgrund der Fettleber trotzdem.

Mittlerweile scheint Evelyn durchaus guter Dinge zu sein, ihre Fettleber in den Griff zu bekommen. Als sie die Diagnose bekam, war das erst einmal ein Schock für sie. "Als die das ausgesprochen haben, wurde mir direkt schwindelig, mir wurde schlecht. Ich wollte heulen", erzählte sie vergangenen März im Netz. Die Ursache sei aber nicht grundsätzlich ihre Ernährung, sondern genetisch: "Das hat auch was mit der Genetik zu tun. Ich habe halt das Pech." Trotzdem ist Zucker bis heute Evelyns große Schwäche – dem Süßen zu widerstehen, ist für sie eine echte Herausforderung.

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Simon Pfaff / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

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Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, August 2024

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Imago Evelyn Burdecki, Deutscher Filmpreis 2025

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