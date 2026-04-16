Elon Musks Tochter Vivian Wilson über isolierte Kindheit

Elon Musks (54) Tochter Vivian Wilson hat in einem Interview offen über ihre Kindheit gesprochen – und dabei kein gutes Bild davon gezeichnet. Die 21-Jährige, die als ältestes Kind des Milliardärs und seiner Ex-Frau Justine aufwuchs, beschreibt gegenüber Cosmopolitan, wie es war, in einer Welt großzuwerden, in der Geld keine Rolle spielte. "Es war eine sehr seltsame Erfahrung, sehr isolierend", erzählt sie. Die Oberschicht habe ihre eigenen Privatschulen und Gesellschaftskreise – eine Welt, die von der Realität der meisten Menschen weit entfernt sei.

Besonders das Thema Reichtum und Macht beschäftigt Vivian bis heute. Bereits als Kind habe sie das Leid anderer Menschen wahrgenommen und sich unwohl dabei gefühlt. "Ich erinnere mich, wie ich sehr jung war und Obdachlosigkeit sah und mir davon schlecht wurde", sagt sie. Damals sei sie dafür als dramatisch abgestempelt worden – doch sie steht dazu: "Nein, ich hatte recht, ein dramatisches kleines Biest in dieser Hinsicht zu sein." Den Drang nach immer mehr Macht und Geld sieht sie als gefährlichen Kreislauf: "Das Erreichen von etwas und das Wollen von mehr ist ein endloser Kreislauf aus Gier und Maßlosigkeit, bei dem nichts genug ist und man irgendwie den Verstand verliert."

Vivian ist das älteste Kind von Elon und hat sich mit 16 Jahren als transgender geoutet. Damals legte sie auch den Nachnamen ihres Vaters ab und trägt seitdem den Namen Wilson. Seit 2020 haben die beiden keinen Kontakt mehr. Gegenüber Teen Vogue erklärte Vivian das Verhältnis zu ihrem Vater kürzlich in deutlichen Worten: "Mir ist er scheißegal. Wirklich. Es nervt, dass die Leute mich mit ihm in Verbindung bringen. Aber ich habe einfach keinen Grund mehr, mich darum zu kümmern." Heute baut sie ihr Leben unabhängig auf – als Model ist sie aktiv und hat auf Instagram bereits eine Million Follower.

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Getty Images Vivian Jenna Wilson spricht beim Teen Vogue Summit 2025 in Los Angeles

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Getty Images Elon Musk, Unternehmer

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Getty Images Vivian Jenna Wilson bei der Out100 Celebration 2025 in Los Angeles