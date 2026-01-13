Elon Musk beantragt alleiniges Sorgerecht für Sohn Romulus

Tesla-CEO Elon Musk (54) hat angekündigt, das alleinige Sorgerecht für seinen 16 Monate alten Sohn Romulus zu beantragen, den er mit der Influencerin Ashley St. Clair (31) hat. Die Entscheidung folgt auf Ashleys öffentliche Entschuldigung für frühere transphobe Kommentare. "Ich werde heute das Vollsorgerecht beantragen angesichts ihrer Aussagen, die implizieren, dass sie einen einjährigen Jungen zur Geschlechtsumwandlung bringen könnte", schrieb Elon auf X. Diese Ankündigung markiert gleichzeitig das erste Mal, dass der SpaceX-Gründer öffentlich Romulus als seinen Sohn anerkennt, obwohl ein Labor bereits eine 99,9999-prozentige Vaterschaftswahrscheinlichkeit bestätigt hatte. Insgesamt hat der Multimilliardär 14 Kinder mit verschiedenen Frauen.

Das Sorgerechts-Drama zwischen Elon und Ashley ist nicht neu und war bereits von finanziellen Auseinandersetzungen geprägt. Laut einem Bericht des Wall Street Journal soll Elon der Autorin über seinen Vermögensverwalter umgerechnet 13 Millionen Euro sowie monatliche Zahlungen von 86.000 Euro angeboten haben, um über die Geburt ihres gemeinsamen Kindes zu schweigen. Ashley lehnte das Angebot jedoch ab und erklärte: "Ich möchte nicht, dass mein Sohn sich wie ein Geheimnis fühlt." Trotz der Ablehnung des Schweigegelds bestätigte Elon im März, dass er Ashley bereits 2,1 Millionen Euro gegeben und ihr 429.000 Dollar jährlich überwiesen habe, obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher war, ob das Kind seins sei. "Ich weiß nicht, ob das Kind meins ist oder nicht, aber ich bin nicht dagegen, es herauszufinden", schrieb er damals auf X. Die finanzielle Unterstützung wurde jedoch später reduziert, was Ashley dazu veranlasste, ihren Tesla vor ihrem Apartment in Manhattan zu verkaufen und zu erklären: "Ich muss die 60-prozentige Kürzung des Kindesunterhalts für unseren Sohn kompensieren."

Ashley, die als konservative Aktivistin bekannt wurde, thematisierte ihr Privatleben zuletzt in ihrem Podcast Bad Advice with Ashley St. Clair. Sie gab im August zu, dass sie "nach einem Jahr ungeplanten Karrieresuizids, vielen fragwürdigen Lebensentscheidungen und einer Lücke in meinem LinkedIn-Profil, die rechtlich nicht erklärt werden kann" vor der Zwangsräumung stehe. Die Situation eskalierte, nachdem Ashley sich bei Elons transgender Tochter Vivian, die mittlerweile in Japan lebt, entschuldigt und ihre "offensichtliche Transphobie" bereut hatte. "Ich empfinde immense Schuld für meine Rolle und noch mehr Schuld, dass Dinge, die ich in der Vergangenheit gesagt habe, der Schwester meines Sohnes möglicherweise mehr Schmerz bereitet haben", schrieb die Autorin laut E! News und bat um Hinweise, wie sie helfen könne. Kurz nach Elons Ankündigung wurde Ashley von X Premium gesperrt, wie sie selbst mitteilte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Twitter / https://x.com/stclairashley Ashley St. Clair

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk und sein Sohn X im Weißen Haus, Februar 2025