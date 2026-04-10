Elon Musks Tochter Vivian spricht über entfremdete Beziehung

Vivian Jenna Wilson hat sich in einem Interview mit dem Magazin Cosmopolitan über die Beziehung zu ihrem berühmten Vater Elon Musk (54) geäußert. Die 21-jährige Tochter des Tesla-Gründers zeigte sich dabei überraschend gelassen, was das zerrüttete Verhältnis zu ihrem Vater angeht. "Es gibt nicht viel, was ich dagegen tun kann, also wen kümmert es?", erklärte sie. Vivian machte deutlich, dass sie mit der Situation Frieden geschlossen hat und sich lieber auf ihre Zukunft konzentrieren möchte. "Es ist ein Teil meiner Geschichte, aber es ist nicht die Zukunft meiner Geschichte", sagte sie über das Verhältnis zu Elon. Bereits in einem früheren Interview schloss sie eine Versöhnung aus. Der Unternehmer wurde erstmals 2002 Vater und hat mittlerweile zehn Kinder aus verschiedenen Beziehungen.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs blickte Vivian auch auf ihre Kindheit im Luxus zurück. Sie beschreibt ihre wohlhabende Herkunft als "sehr merkwürdige Erfahrung", die sie als Kind oft isoliert habe. Die obere Gesellschaftsschicht lebe in einer eigenen Welt mit eigenen Schulen und sozialen Kreisen, sagte sie. Schon früh habe sie gespürt, dass sich dieser Reichtum für sie nicht richtig anfühlte. "Selbst als Kind dachte ich: 'Das ist ein bisschen protzig'", erinnerte sie sich. Besonders der deutliche Kontrast zwischen ihrem privilegierten Leben und der sichtbaren Armut auf den Straßen habe sie beschäftigt. "Ich erinnere mich daran, wie ich Obdachlosigkeit gesehen habe und mir wurde richtig schlecht", erzählte sie. Damals sei sie für ihre starken Reaktionen kritisiert worden, heute ist sie überzeugt, dass ihr Unbehagen berechtigt war.

Besonders eindringlich schilderte Vivian, wie Geld Menschen aus ihrer Sicht verändert. Sie gab zu, als "reiches Kind" aufgewachsen zu sein und diese Veränderungen aus erster Hand miterlebt zu haben. "Absolut ja. Ich habe diese Scheiße aus erster Hand gesehen", sagte sie und ergänzte: "Es wird dich verändern, und das Verlangen nach Macht korrumpiert Menschen von innen heraus." Der Kreislauf aus Gier und Völlerei sei nie endend, wobei nichts jemals genug sei und man irgendwie verrückt werde, führte sie weiter aus. "Es ist grotesk, es verwandelt dich in jemand anderen, was ehrlich gesagt eine meiner größten Ängste ist", betonte Vivian. Mit diesen deutlichen Worten stellte sie klar, welche Gefahren sie im Streben nach immer mehr Reichtum und Macht sieht – und machte damit einmal mehr deutlich, dass sie nicht nach ihrem berühmten Vater kommt, sondern gänzlich anders tickt.

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Instagram / vivllainous Vivian Jenna Wilson, Tochter von Elon Musk

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Getty Images Unternehmer Elon Musk im Mai 2025 in Washington

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Getty Images Vivian Jenna Wilson spricht beim Teen Vogue Summit 2025 in Los Angeles