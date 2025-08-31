Charles Spencer ehrt Schwester Diana mit Blumen am Grab

Charles Spencer (61) gedenkt seiner Schwester Prinzessin Diana (†36) anlässlich ihres 28. Todestages auf sehr persönliche Weise. Am 31. August teilte er ein Foto auf Instagram, das den Blumenschmuck zeigt, den er für Dianas Grab auf dem Althorp-Anwesen zusammengestellt hat. Der Strauß besteht aus weißen und rosafarbenen Rosen, die er aus dem Garten der Familie gepflückt hat. "Immer ein unmöglicher Tag", kommentierte Charles das Bild und gab damit einen Einblick in seine Empfindungen. Diana fand ihre letzte Ruhe auf einer privaten Insel im Oval Lake auf dem Familienanwesen in Northamptonshire, England.

Prinzessin Diana war 1997 bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben gekommen. Zusammen mit ihrem damaligen Partner Dodi Al-Fayed (†42) und dem Fahrer Henri Paul starb sie bei einem Crash, der die Welt erschütterte. Zu diesem Zeitpunkt war Diana 36 Jahre alt und hatte ihre beiden Söhne Prinz William (43), damals 15 Jahre, und Prinz Harry (40), 12 Jahre, zurückgelassen. Charles hatte entschieden, dass seine Schwester an einem ruhigen und geschützten Ort beigesetzt wird, abseits der Öffentlichkeit und doch zugänglich für ihre Liebsten. Er beschrieb Althorp als einen Platz der Schönheit und Stille, wo besonders ihre Söhne jederzeit in Ruhe trauern können.

Die enge Beziehung zwischen Diana und Charles war über die Jahre hin bekannt. Der Verlust seiner Schwester begleitet den Autor bis heute. In der Vergangenheit sprach er immer wieder offen über die Trauer und die Lücke, die ihr Tod hinterlassen hat. Der Tag ihres Todes sei für ihn ein schwerer Einschnitt geblieben, den er als "Amputation" empfindet, wie Charles einst erklärte. Diana, die von Millionen weltweit als "Königin der Herzen" verehrt wurde, bleibt auch Jahrzehnte später eine der bewundertsten Persönlichkeiten der britischen Royals und hinterlässt ein Vermächtnis, das durch ihre Familie und deren Erinnerungen weiterlebt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinzessin Diana und Charles Spencer

Instagram / charles.earl.spencer Charles Spencers zeigt die Blumen für Prinzessin Dianas Grab

Getty Images Charles Spencer im Mai 2024